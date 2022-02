Vague de chaleur précoce en Californie, de mauvais augure pour les incendies et la sécheresse

Une vague de chaleur hivernale régnait jeudi sur une partie de la Californie, risquant d'aggraver une sécheresse déjà chronique et laissant redouter une saison des incendies particulièrement précoce cette année.

Attisé par des vents chauds et un taux d'humidité très bas, un feu s'est déclaré avant l'aube dans les collines surplombant la ville balnéaire chic de Laguna Beach, au sud de Los Angeles, où des ordres d'évacuation ont été donnés dans certains quartiers.

L'incendie, combattu par plus de 200 pompiers aidés d'engins bombardiers d'eau, avait déjà parcouru près de 60 hectares à la mi-journée mais ne progressait pas vers les habitations.

En Californie du Sud, les services météorologiques avaient lancé une alerte concernant ces chaleurs inhabituelles, avec des températures qui pourraient dépasser 32°C en différents points de la région.

Ces températures hors de saison, supérieures en moyenne de 10°C par rapport aux normales saisonnières, devraient perdurer jusqu'à dimanche, jour de la finale du championnat de football américain organisée à Los Angeles.

Le record de chaleur pour une finale de Super Bowl, établi en 1973 à près de 29°C - déjà à Los Angeles - pourrait être battu, estiment les experts.

"En ce moment, vous avez ce système de hautes pressions et des conditions plus sèches à la surface (...) Et aussi nous vivons sur une planète dont nous avons réchauffé le climat, donc rien que d'un point de vue purement statistique, nous allons assister à une augmentation des records", relève Justin Mankin, spécialiste du climat à l'université américaine de Darmouth.

Cette chaleur hors de saison s'étend aussi plus au nord, dans la région de San Francisco par exemple où plusieurs records de chaleur ont été battus pour un 9 février, avec 28,3°C enregistrés à Salinas contre 27,2°C quatre ans plus tôt.

L'espoir d'enrayer un cycle de sécheresse chronique qu'avaient suscité fin décembre des chutes de neige spectaculaires sur les sommets californiens n'aura pas duré.

Un laboratoire de l'Université de Berkeley, spécialisé dans l'étude de la neige sur la Sierra Nevada centrale, relevait mercredi un triste record: "la plus longue période hivernale sans aucune précipitation", avec 32 jours secs consécutifs.

Le précédent record avait été établi en 1990.

"Ce qui empêche les incendies, c'est la pluie, les précipitations. Et ce genre de phénomène de chaleur tend à suggérer qu'il y a un risque d'avoir un début très précoce à la saison des feux de forêt en Californie", estime Justin Mankin.

"C'en est presque au point où on a l'impression que cette saison ne finit jamais", ajoute-t-il.

Plus de 10.000 km² de végétation ont brûlé l'an dernier en Californie, la deuxième pire année de l'histoire.

Le nombre et l'intensité des feux se sont multipliés ces dernières années dans tout l'ouest des Etats-Unis, avec un très net allongement de la saison des incendies, un phénomène notamment lié au réchauffement de la planète.