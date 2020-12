Variant du Covid-19: réunion de l'OMS Europe mercredi, le Royaume-Uni toujours isolé

L'OMS Europe se réunit mercredi matin pour discuter stratégie face au nouveau variant du coronavirus découvert au Royaume-Uni, toujours quasi isolé du continent.

La France et la Belgique ont annoncé mardi soir un allègement prochain de certaines restrictions instaurées depuis l'annonce dimanche d'une forte circulation en Grande-Bretagne de cette nouvelle souche du Covid-19, dont la transmission est 40% à 70% plus importante selon Londres.

Paris autorisera dès mercredi, sous réserve de test négatif au variant du Covid, le retour du Royaume-Uni de ses ressortissants et des personnes résidant sur son territoire ou dans l'UE, ainsi que de celles qui "doivent effectuer des déplacements indispensables". La Belgique a adopté des mesures similaires.

La France va également annoncer des mesures pour permettre la reprise mercredi du transport de marchandises, selon une source diplomatique.

La Commission européenne avait recommandé plus tôt dans la journée aux Etats membres de l'UE de faciliter la reprise du trafic avec l'île, pour "éviter les ruptures de la chaîne d'approvisionnement" et pour les "voyages essentiels", recommandation qui vise à permettre à des milliers de citoyens de l'UE et du Royaume-Uni de rentrer chez eux.

Les ambassadeurs des 27 pays membres de l'UE ont examiné mardi soir la proposition de la Commission.

"Cela ne va pas se faire du jour au lendemain", a expliqué à l'AFP un des participants à la réunion. "Certains Etats ont annoncé des mesures immédiates, en ligne avec cette recommandation, mais d'autres vont attendre".

L'Allemagne, qui comme des dizaines d'autres pays a coupé ses liaisons avec le Royaume-Uni, n'a pas annoncé d'assouplissement des restrictions courant jusqu'au 6 janvier. Idem pour l'Espagne.

- Voyageurs abandonnés -

La branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) va réunir mercredi matin ses membres pour discuter des stratégies à mettre en oeuvre face au variant du coronavirus. "Ce sera une réunion fermée d'experts (...) et une opportunité pour les autorités sanitaires britanniques de faire un point sur la situation et répondre aux questions liées", a précisé une porte-parole à l'AFP.

L'interruption du trafic perturbe fortement depuis dimanche le transport de marchandises à quelques jours de Noël, bloquant des milliers de poids-lourds dans le sud de l'Angleterre qui y forment d'immenses embouteillages.

Au port de Boulogne-sur-Mer (nord de la France), premier centre européen de transformation des produits de la mer, l'activité des mareyeurs a tourné au ralenti mardi. Pas de langoustines, de crevettes, de lottes ou de pinces de crabe, traditionnellement importées de Grande-Bretagne pour les fêtes. "Ici, c’est l’endroit où arrivent les camions. Ceux de samedi sont arrivés, mais on attend encore ceux de lundi", explique Jonathan Grandsire, contremaître à JP Marée.

Nombreux sont aussi les voyageurs abandonnés à leur sort après l'interruption des liaisons aériennes avec le Royaume-Uni, certains étant privés de réunions familiales pour les fêtes.

"J'avais pensé que ce serait une pause bien méritée et j'avais aussi un peu le mal du pays", raconte Alison, jeune Britannique travaillant comme nourrice à Rome, qui reconnaît avoir versé une larme lorsque le vol qui lui aurait permis de rentrer chez elle pour Noël a été annulé.

- UE: vaccination dimanche -

La campagne de vaccination dans l'UE devrait commencer dimanche. En France, "quelques dizaines" de personnes seront vaccinées dimanche dans plusieurs maisons de retraite.

Le laboratoire allemand BioNTech, à l'origine avec Pfizer du premier vaccin contre le Covid-19 autorisé au monde, a assuré être capable de fournir un nouveau vaccin "en six semaines" en cas de mutation du virus comme celle détectée au Royaume-Uni. Celle-ci a également été détectée en Belgique "début décembre", ont indiqué les autorités sanitaires belges.

Pour faire face à une croissance "extraordinaire" des cas de nouveau coronavirus, l'Irlande va se reconfiner du 24 décembre au 12 janvier, avec certains assouplissements et des exceptions pour les fêtes de Noël.

Le gouvernement a décidé de retourner à son plus haut niveau d'alerte, consistant à demander aux gens de rester chez eux, avec néanmoins certains ajustements: certains magasins non essentiels pourront rester ouverts.

L'OMS s'était voulue rassurante lundi, rejetant l'idée d'un variant "hors de contrôle", évoquée dimanche par le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock.

L'Agence européenne des médicaments (AEM), qui a donné lundi son feu vert au vaccin Pfizer-BioNTech, a souligné qu'il n'existe "aucune preuve" permettant de dire que celui-ci ne protégerait pas contre le virus mutant.

- Biden et Fauci vaccinés -

Aux Etats-Unis, où une autorisation d'urgence a été accordée aux vaccins de Pfizer-BioNTech et Moderna et où la campagne a déjà démarré, le président élu Joe Biden et l'immunologue Anthony Fauci, nommé conseiller sur le Covid-19 par M. Biden après avoir été membre de la cellule de crise de Donald Trump, ont reçu une première dose de vaccin devant les caméras de télévision. Le pays est le plus touché au monde, tant en nombre de morts que de contaminations.

Sur Twitter, les autorités sanitaires de Dubaï ont annoncé une campagne gratuite de vaccination au Pfizer-BioNTech, qui commencera mercredi.

En Inde, l'Etat de Maharashtra a imposé des couvre-feux dans ses villes, dont Bombay, ville de 12,5 millions d'habitants, comme mesure de précaution face au nouveau variant.

La pandémie a fait au moins 1.703.500 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP mardi. Plus de 77.272.040 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont une partie a souffert de graves complications.

L'ancien défenseur de l'Italie et de l'Inter Mauro Bellugi, 70 ans, a ainsi révélé mardi qu'il a été amputé des deux jambes en raison de complications liées au coronavirus.

burs-mba/lpt