Variant Omicron: l'Indonésie lance la vaccination pour la 3e dose

L'Indonésie a lancé mercredi une campagne de vaccination contre le Covid-19 avec une troisième dose face à l'arrivée du variant Omicron dans le pays d'Asie du Sud-Est où un peu plus de 40% de la population seulement a reçu deux doses.

Les rappels seront administrés sous forme d'une demi-dose de vaccin, à cause d'un approvisionnement limité, a indiqué le ministre de la Santé Budi Gunadi Sadikin, après qu'une étude locale a conclu à une protection suffisante contre le virus.

Les vaccins seront donnés gratuitement, en priorité aux plus âgés et aux personnes à risque, mais ils seront à terme mis à disposition de tous les Indonésiens qui ont reçu leur deuxième dose il y a plus de six mois, avait indiqué le président Joko Widodo mardi.

L'Indonésie, quatrième pays le plus peuplé au monde avec plus de 270 millions d'habitants, peine depuis le début de la pandémie à acquérir suffisamment de vaccins pour sa population.

Des Indonésiens âgés ont convergé mercredi vers les centres de vaccination pour recevoir leur dose de rappel en espérant être mieux protégés face au variant Omicron hautement contagieux.

"Je dois faire cette injection parce que j'ai beaucoup d'activités", a expliqué à l'AFP Hardini, une femme âgée de 84 ans, à Jakarta.

"Je joue encore au tennis, je cours. Si je n'ai pas d'immunité, je pourrais infecter d'autres gens ou tomber malade".

L'Indonésie va administrer des demi-doses pour tous les vaccins approuvés pour le rappel, ce qui est sans précédent dans le monde, a indiqué la porte-parole de la cellule de lutte contre le Covid-19 Siti Nadia Tarmizi à l'AFP.

Certains pays recommandent l'injection d'une demi-dose pour le vaccin Moderna en rappel.

La décision d'utiliser des demi-doses est basée sur une étude de l'Université d'Indonésie et de l'Université Padjadjaran avec le ministère de la Santé, a indiqué la porte-parole.

Le pays a été violemment frappé par une vague épidémique en juillet qui a débordé les hôpitaux et poussé les habitants à rechercher des bouteilles d'oxygène pour leurs proches souvent contraints à se soigner chez eux.

L'Indonésie a enregistré officiellement plus de 4,2 millions de cas de Covid-19 et plus de 144.000 décès mais les experts considèrent ces chiffres comme largement sous-estimés.