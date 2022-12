Vatican : réactions après le décès du pape émérite Benoit XVI

À gauche, le pape Benoît XVI, à gauche le pape François. Les deux hommes d'Église se voient au Vatican, le 29 juin 2015. AP

"Un grand de l’Histoire”

Mes pensées vont aux catholiques de France et du monde, endeuillés par le départ de Sa Sainteté Benoît XVI, qui œuvra avec âme et intelligence pour un monde plus fraternel. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 31, 2022

Un théologien salué sur tous les continents

"J'ai la douleur de vous annoncer que le pape émérite, Benoît XVI, est décédé aujourd'hui à 09H34, au Monastère Mater Ecclesiae, au Vatican. D'autres informations vous seront communiquées dès que possible".C’est ce qu’a annoncé dimanche 31 décembre le directeur du service de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni, dans un communiqué. La santé du théologien allemand s'était dégradée ces derniers jours. La veille de son décès, le Vatican avait indiqué que son état était "stationnaire" et qu'il avait participé à la célébration de la messe dans sa chambre jeudi.Son décès met fin à la cohabitation insolite de deux hommes en blanc. D’un côté, l'Allemand Joseph Ratzinger, brillant théologien peu à l'aise avec les bains de foule. De l’autre, l'Argentin Jorge Bergoglio, jésuite doté d'une parole incisive qui a voulu remettre les pauvres et les migrants au centre de la mission de l'Église.Le président français Emmanuel Macron a lui aussi rendu hommage à Benoît XVI. Le chef de l’État a tenu à saluer les efforts de l'ancien pape en faveur d'un "monde plus fraternel". "Mes pensées vont aux catholiques de France et du monde, endeuillés par le départ de Sa Sainteté Benoît XVI, qui oeuvra avec âme et intelligence pour un monde plus fraternel", a tweeté le dirigeant français.Pour la Première ministre italienne Giorgia Meloni, Benoît XIV était "un géant de la Foi et de la Raison", ainsi qu'"un grand de l'Histoire que l'Histoire n'oubliera pas". "J'ai exprimé au Saint-Père François ma participation et celle du gouvernement à sa douleur et à celle de l'entière communauté ecclésiale", a-t-elle ajouté dans un communiqué.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak s'est dit samedi "attristé" par la mort du pape émérite Benoît XVI, saluant la mémoire d'un "grand théologien". "Je suis attristé d'apprendre le décès du pape émérite Benoît XVI. C'était un grand théologien dont la visite au Royaume-Uni en 2010 avait constitué un moment historique pour les catholiques et les non-catholiques de notre pays", a tweeté le dirigeant britannique. L'archevêque de Canterbury, le chef spirituel de l'Eglise anglicane, a salué "l'un des plus grands théologiens de son temps".

De Moscou, le patriarche de l'Eglise orthodoxe russe Kirill a salué un "éminent théologien" et défenseur des "valeurs traditionnelles", un concept cher au président Vladimir Poutine.

"L'autorité incontestable de Benoît XVI en tant que théologien éminent lui a permis d'apporter une contribution significative au développement de la coopération interchrétienne, au témoignage du Christ face à un monde sécularisé et à la défense des valeurs morales traditionnelles", a indiqué le patriarche Kirill dans un communiqué.

“Le Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vient d'apprendre, avec une grande tristesse, la disparition, ce samedi, du Pape Émérite, Benoît XVI, un homme pieux et entièrement dévoué à sa mission apostolique”, a indiqué la présidence de la République démocratique du Congo sur les réseaux sociaux.



Le pape Benoît XVI s’était par ailleurs rendu en Afrique au cours de son pontificat. Il avait notamment rencontré des écclésiastiques à Yaoundé, au Cameroun, lors d’un déplacement en mars 2009.

Le pape Benoît XVI accueilli à Yaoundé au Cameroun par des membres du clergé le 17 mars 2009. AP/Rebecca Blackwell

Un pontificat marqué par des polémiques

Après huit ans de pontificat marqué par de multiples crises, Benoît XVI avait été rattrapé début 2022 par le drame de la pédocriminalité dans l'Eglise. Mis en cause par un rapport en Allemagne sur sa gestion des violences sexuelles lorsqu'il était archevêque de Munich, il était sorti de son silence pour demander "pardon" mais avait assuré ne jamais avoir couvert de pédocriminel.Sa renonciation, annoncée en latin le 11 février 2013, fut une décision personnelle liée à ses forces déclinantes et non à la pression de scandales, avait-il assuré dans un livre de confidences paru en 2016. Ses déclarations ont parfois choqué, comme sur l'islam ou l'utilisation du préservatif contre le VIH.Le pape François présidera les funérailles de Benoît XVI le 5 janvier au Vatican. Un événement inédit dans l'histoire deux fois millénaire de l'Eglise catholique auquel des dizaines de milliers de personnes pourraient assister, dont des chefs d'États.