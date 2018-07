Vélib': 800 stations et un service "qui marche" fin août

Pas forcément beaucoup plus de stations, mais un service et des vélos qui "marchent" vraiment. En y ajoutant le retour progressif des vélos électriques dans les jours qui viennent, Smovengo a promis mercredi 800 stations Vélib' opérationnelles fin août avant une nouvelle montée en puissance à l'automne.

"Notre objectif est, au 31 août, d'avoir 800 stations en service commercial et 10.000 vélos réalisant 30.000 courses quotidiennes", a affirmé Arnaud Marion, au nom du consortium à la manoeuvre du déploiement, très en retard, du dispositif de vélos en libre-partage à Paris et sa banlieue.

Ce spécialiste des entreprises en crise, nouveau président exécutif depuis le 26 juin du groupement -- Smoove, Indigo, Mobivia et Moventia -- présentait aux élus, et pour la première fois sous sa responsabilité propre, la troisième étape d'un plan de crise.

"Aujourd'hui, nous mettons l'accent sur le fonctionnement, pas le déploiement", a souligné M. Marion auprès de la presse.

Ainsi 1.055 stations sont déjà prêtes, dit-il, mais l'accent est mis sur les 800 stations, presque toutes déjà électrifiées, qui accueilleront les vélos sans les innombrables bugs provoqués par d'anciens systèmes sur batterie.

- "Un service qui marche" -

Les vélos à assistance électrique, "coeur du projet" du nouveau Vélib', vont être réintroduits progressivement dès le 16 juillet, avec un objectif de 3.000 au 31 août, et l'effectif de régulation et maintenance triplé d'ici fin septembre à 313 personnes.

L'autre innovation majeure du Vélib'2, celle de pouvoir garer un vélo dans une station pleine, attendra encore un peu et sera relancée avec la montée en puissance, à partir d'octobre, du déploiement des 1.400 stations promises.

"Ne courons pas plusieurs lièvres à la fois", a dit M. Marion à l'AFP, "on se fait un devoir de ne pas décevoir".

Smovengo a en effet été sommé au printemps par Anne Hidalgo de présenter un plan de crise pour rétablir ce service si cher aux Parisiens et aux touristes. La pression s'est encore récemment accrue quand fin juin, la mairie de Paris a donné "jusqu'à septembre" à l'opérateur.

"Nous prenons très au sérieux les déclarations de la maire de Paris" et de la présidente du Syndicat Mixte Vélib' Autolib' Catherine Baratti-Elbaz, a indiqué M. Marion. "Nous prenons très au sérieux la nécessité d'offrir aux utilisateurs un service qui marche, et de pouvoir respecter nos engagements", a-t-il insisté.

Ces nouveaux objectifs seront-ils tenus, après tant d'autres annoncés auparavant et pas toujours remplis? "Je reste modeste. Nous sommes raisonnablement confiants. C'est une feuille de route sérieuse, modélisée, calculée", dit-il.

M. Marion ne voit pas dans les vélos en flotte libre, actuellement déployés dans la capitale, un nouveau modèle qui serait privilégié. "Le segment de clientèle n'est pas le même. Et que de plus en plus de gens fassent du vélo, cela ne peut que nous aller", dit-il, avant de souligner que les "stations Vélib' n'encombrent pas la voie publique".

Les élus parisiens et métropolitains réunis lors du Comité Syndical Autolib’ Velib’ Métropole ont par ailleurs voté la prolongation du remboursement des abonnements pour le mois de juin, une mesure déjà adoptée de janvier à mai, et qui sera vraisemblablement reconduite pour juillet et août.

L'objectif initial de déploiement de Smovengo, qui a pris la suite de JCDecaux, était de 700 stations au 1er janvier et de 1.400 fin mars à Paris et dans les 60 communes adhérentes de la métropole.