Vendée-Arctique: les skippers à l'épreuve du test Covid-19 avant de partir seuls au large

Short, bottes de marin et masque préventif, les skippers se sont prêtés docilement vendredi à Lorient au test RT-PCR destiné à détecter la maladie de Covid-19 avant d'embarquer sur leur bateau pour prendre le départ samedi après-midi de la Vendée Arctique, course de préparation au mythique Vendée Globe.

Les navigateurs et navigatrices ont tous été testés dans leur port d'attache avant de rejoindre la mer et une ligne de départ au large des Sables d'Olonne (Vendée). Ils ne pourront pas s'élancer si le test est positif. C'est pour cela qu'il leur a été demandé de se présenter au test vendredi avant midi puis de se retrouver en mer durant les 24 heures qui précèdent le départ.

Convoqués par l'équipe médicale dans un hangar proche des pontons à Lorient, Clarisse Crémer (Banque Populaire) mais aussi Jérémie Beyou (Charal) ou encore Boris Hermann (Malizia) sont entrés un par un, à raison d'un marin tous les quarts d'heure.

Quatre personnes en blouse blanche et gants bleus les attendaient pour procéder au test virologique, celui qui consiste à faire un prélèvement à l'aide d'un écouvillon dans chacune des deux narines. Une sorte de grand coton-tige qui s'insère jusqu'à 15 cm dans le nez.

De nombreuses larmes se sont écoulées des yeux de Clarisse Crémer. Un moment pas franchement agréable mais nécessaire.

"On a vu que c'était quand même un sujet sérieux, qu'il ne fallait pas prendre à la légère. Et puis c'est surtout nous dans l’idée que si on a un pépin on puisse s’arrêter ailleurs que dans notre port d’attache et de pouvoir montrer patte blanche, donc oui je pense que c'est important de faire ça sérieusement", a raconté la navigatrice.

La Vendée Arctique, qui se joue en solitaire, propose à 20 skippers un parcours d'une dizaine de jours, en montant à la limite du cercle polaire pour redescendre vers les Açores et revenir aux Sables d'Olonne.

"Il faut encore attendre le résultat de ce test et j'espère récupérer demain (samedi) mon passeport pour ensuite partir en liberté à l’air frais et partir à l'horizon Nord avec les journées longues et les nuits très courtes là-haut. Partir dans cette nouvelle aventure après ce long confinement et très heureux de sortir de cette période très difficile pour nous tous", espère Boris Hermann.

Arrivé au port avec son chien, Jérémie Beyou (Charal) s'est installé sur la chaise, a fait la grimace puis a filé bien vite sur son bateau pour quitter la Base de Lorient, vide de public.

Sam Davies (Initiatives Cœur) a profité d'une journée très ensoleillée pour partager un repas avec des membres de son équipe, tous assis par terre sur le ponton.

Elle passera ensuite une nuit en mer avant de prendre le départ de la course samedi à 15h30.