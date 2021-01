Vendée Globe: abandon d'Isabelle Joschke pour une avarie de quille

La navigatrice franco-allemande Isabelle Joschke, qui occupait la 11e position du Vendée Globe, a constaté une nouvelle avarie sur la quille de son bateau (MACSF) qui la contraint à l'abandon, ont annoncé samedi les organisateurs.

Samedi en fin d’après-midi sur l’IMOCA MACSF, Isabelle Joschke, première femme au classement et qui navigue dans l'Atlantique sud, a constaté "la casse du faux vérin de quille installé le 3 janvier dernier suite à la perte de la tige de vérin hydraulique", a expliqué l'organisation dans un communiqué.

La Franco-allemande, 11e au classement, à 776 milles nautiques (1438 km) du leader Yannick Bestaven, naviguait "dans des conditions difficiles près du centre de la dépression venue d’Argentine, sous 30 à 35 nœuds de vent et dans une mer forte et cassante".

La quillle du monocoque "reste solidaire du bateau mais la perte du vérin entraîne une légère voie d’eau à bord", a expliqué son équipe, précisant que la navigatrice est "actuellement en sécurité".

La jeune femme a affalé sa grand-voile et évolue sous tourmentin seul pour stabiliser le bateau.

"Il est évident qu’Isabelle ne peut plus continuer ce Vendée Globe et va devoir abandonner. Nous sommes en contact permanent et étudions avec elle les différentes options pour les prochains jours", a expliqué Alain Gautier, team manager de MACSF, cité dans le communiqué.

"Notre priorité reste, bien entendu, la sécurité d’Isabelle et toute l'équipe est mobilisée pour qu’elle puisse rallier un port au plus vite, avec l'aide de l'organisation de course", a ajouté Eric Mollard, le directeur de la communication du groupe MACSF.

Sur les 33 engagés dans le Vendée Globe, Isabelle Joschke est la 7e à abandonner.