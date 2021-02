Vendée Globe: arrivée de Clarisse Crémer, première femme au classement

La Française Clarisse Crémer (Banque Populaire X) est arrivée mercredi après-midi aux Sables-d'Olonne (Vendée) en 12e position et devient la nouvelle détentrice du record féminin du tour du monde en solitaire en monocoque, succédant à la Britannique Ellen MacArthur.

"Elle a bouclé son tour du monde en 87j 2h 24min 25s de navigation en parcourant 27 687.07 milles. Félicitations Clarisse !", a indiqué sur Twitter l'organisation du Vendée Globe, précisant qu'elle était arrivée à 16H44.

La navigatrice, née à Paris et diplômée de l'école de commerce HEC, termine plus de six jours après le vainqueur Yannick Bestaven et prend la douzième place au classement.

"À 31 ans, elle s’offre la 12e place de cette édition et devient la femme la plus rapide du Vendée Globe, dépassant le record d’Ellen MacArthur (94 jours et 4 heures en 2000-2001) et faisant mieux que Samantha Davies", qui avait terminé 4e en 2009 en 95 jours et 4 heures, précise l'organisateur de la course dans un communiqué.

La navigatrice de Banque Populaire X, qui a découvert la course au large il y a cinq ans et l’IMOCA il y a deux ans, a réussi son pari, celui d’aller au bout de son premier tour du monde.

La navigatrice est arrivée sous un beau soleil mais au milieu d'une mer démontée, très heureuse de finir la course, a constaté un photographe de l'AFP présent sur place.

Âgée de 31 ans, Clarisse Crémer était aux commandes du bateau vainqueur du Vendée Globe en 2012-2013 sous les couleurs de Macif avec François Gabart comme skipper, puis deux fois victorieux de la Route du Rhum en catégorie Imoca, avec François Gabart d'abord en 2014, puis avec Paul Meilhat (SMA) en 2018. Il a été mis à l'eau en mars 2011, selon un communiqué.

Elle avait décidé de ralentir la cadence avant d'arriver à bon port. "Je suis super super excitée à l'idée d'arriver, c'est un peu bizarre de devoir ralentir comme cela pour passer la ligne d'arrivée d'une course, mais ça fait partie du jeu (...) Il faut arriver sans tout casser", a-t-elle déclaré mardi sur sa page Facebook "Clarisse sur l'Atlantique".

En 2000/01, Ellen MacArthur avait terminé, à seulement 24 ans, en deuxième position du Vendée Globe sur Kingfisher, en bouclant la course en 94 jours, 4 heures et 25 minutes, un record féminin qui a donc tenu pendant 20 ans.

Clarisse Crémer s'était fait connaître dans le monde de la voile en 2017 en terminant 2e de la Mini Transat. Elle devient la 7e femme à boucler le Vendée Globe.

Classement mercredi à 17h00 GMT:

1. Yannick Bestaven (FRA/Maître Coq IV) arrivé en 80j 03h 44min 46s (compensation : -10h 15min 00s)

2. Charlie Dalin (FRA/Apivia) arrivé en 80j 06h 15min 47s

3. Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2) arrivé en 80j 10h 25min 12s

4. Jean Le Cam (FRA/Yes we Cam !) arrivé en 80j 13h 44min 55s (compensation : -16h 15min 00s)

5. Boris Herrmann (GER/Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) arrivé en 80j 14h 59min 45s (compensation : -06h 00min 00s)

6. Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut) arrivé en 80j 15h 22min 01s

7. Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) arrivé en 80j 21h 58min 20s

8. Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group) arrivé en 80j 22h 42min 20s

9. Benjamin Dutreux (FRA/OMIA-Water Family) arrivé en 81j 19h 45min 20s

10. Maxime Sorel (FRA/V And B Mayenne) arrivé en 82j 14h 30min 15s

11. Armel Tripon (FRA/L'Occitane en Provence) arrivé en 84j 17h 07min 50s

12. Clarisse Cremer (FRA/Banque Populaire X) arrivé en 87j 02h 24min 25s

13. Jérémie Beyou (FRA/Charal) à 810,9 milles de l'arrivée

14. Romain Attanasio (FRA/Pure-Best Western) 856,9

15. Arnaud Boissières (FRA/La Mie Câline-Artisans Artipôle) 2.132,2

16. Stéphane Le Diraison (FRA/Time For Oceans) 2.163,6

17. Alan Roura (SUI/La Fabrique) 2.184,8

18. Kojiro Shiraishi (JPN/DMG Mori Global One) 2.185,4

19. Didac Costa (ESP/One Planet One Ocean) 2.250,6

20. Pip Hare (GBR/Medallia) 2.306,1

21. Clément Giraud (FRA/Compagnie du lit-Jiliti) 2.976,9

22. Manuel Cousin (FRA/Groupe Sétin) 2.987,0

23. Miranda Merron (GBR/Campagne de France) 3.002,6

24. Alexia Barrier (FRA/TSE-4myplanet) 4.892,9

25. Ari Huusela (FIN/Stark) 4.948,0

. Alex Thomson (GBR/Hugo Boss) Abandon

. Samantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur) Abandon

. Isabelle Joschke (GER/MACSF) Abandon

. Sébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec) Abandon

. Sébastien Destremau (FRA/Merci) Abandon

. Fabrice Amedeo (FRA/Newrest-Art et Fenêtres) Abandon