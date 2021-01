Vendée Globe: Bestaven toujours en tête, Dalin talonné

Le skipper Yannick Bestaven a encore accru son avance au dernier pointage du Vendée Globe mercredi matin, tandis que derrière lui l'écart se resserre entre Charlie Dalin et ses deux poursuivants.

En route pour les Sables d'Olonne sur la côte française de l'océan Atlantique, point d'arrivée de la course autour du monde en solitaire, Bestaven (Maître Coq IV) a pris près de 30 milles à Charlie Dalin (Apivia), deuxième à 210,2 milles.

Derrière eux, Thomas Ruyant (LinkedOut) et Damien Seguin (Groupe Apicil), qui se suivent à moins d'un mille, ne sont désormais plus qu'à 89 milles de Dalin, pointés respectivement à 299,3 nm et 299,9 nm du leader.

Classement mercredi à 4h00 GMT:

1. Yannick Bestaven (FRA/Maître Coq IV) à 6.035,0 milles de l'arrivée

2. Charlie Dalin (FRA/Apivia) à 210,2 milles du premier

3. Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut) 299,3

4. Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) 299,9

5. Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2) 465,7

6. Benjamin Dutreux (FRA/OMIA-Water Family) 488,0

7. Jean Le Cam (FRA/Yes we Cam !) 603,0

8. Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group) 654,5

9. Maxime Sorel (FRA/V And B Mayenne) 675,9

10. Isabelle Joschke (GER/MACSF) 703,4

11. Boris Herrmann (GER/Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) 715,2

12. Clarisse Cremer (FRA/Banque Populaire X) 946,8

13. Armel Tripon (FRA/L'Occitane en Provence) 1.024,4

14. Romain Attanasio (FRA/Pure-Best Western) 1.296,1

15. Pip Hare (GBR/Medallia) 2.413,1

16. Alan Roura (SUI/La Fabrique) 2.523,3

17. Arnaud Boissières (FRA/La Mie Câline-Artisans Artipôle) 2.541,9

18. Jérémie Beyou (FRA/Charal) 2.748,8

19. Stéphane Le Diraison (FRA/Time For Oceans) 3.004,0

20. Didac Costa (ESP/One Planet One Ocean) 3.070,4

21. Kojiro Shiraishi (JPN/DMG Mori Global One) 3.212,2

22. Manuel Cousin (FRA/Groupe Sétin) 3.521,9

23. Miranda Merron (GBR/Campagne de France) 4.117,9

24. Clément Giraud (FRA/Compagnie du lit-Jiliti) 4.188,2

25. Alexia Barrier (FRA/TSE-4myplanet) 5.175,8

26. Ari Huusela (FIN/Stark) 5.377,0

27. Sébastien Destremau (FRA/Merci) 6.945,2

. Alex Thomson (GBR/Hugo Boss) Abandon

. Kevin Escoffier (FRA/PRB) Abandon

. Samantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur) Abandon

. Sébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec) Abandon

. Nicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne) Abandon

. Fabrice Amedeo (FRA/Newrest-Art et Fenêtres) Abandon