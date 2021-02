Vendée Globe: "L'Odyssée" partagée d'Armel Tripon

Durant 84 jours, Armel Tripon, arrivé lundi aux Sables d'Olonne en 11e position à bord de son bateau volant (L'Occitane en Provence), a partagé ses émotions, ses réflexions et ses galères lors de carnets de bord livrés à l'AFP pour son tout premier Vendée Globe, dont voici quelques morceaux choisis.

. 7 novembre

"Habituellement, il y a beaucoup d'excitation et d'effervescence autour des pontons et ça, on ne l'a plus du tout avec le Covid. (...) L'effervescence est partie quand le village s'est confiné, d'un seul coup il n'y avait plus personne. J'arrivais le soir au bateau, c'était vide, ça faisait une drôle d'impression. (...) Me dire que je prépare une course planétaire avec autant d'envergure et finalement presque en catimini".

. 14 novembre

"La nuit tombe et je suis dans le paquet de tête, on file sur mer plate, c'est grisant ! (...) Quel kif de vivre ça ... (...) Je suis dans le match, me suis bien reposé, prêt à envoyer la bonne toile derrière le front pour cavaler... Mais la vie est tout sauf le roman qu'on se choisit, c'est la beauté ou le drame des choses ! Énorme crac, le bateau se redresse, ralentit brusquement, je bondis sur le pont, le J3 est à l'eau, la drisse pendouille. Verdict: hook cassé ! Fin de la partie, me dis-je. (...) Je vivais un début de course parfait, trop parfait !!! Rattrapé par le manque de navigation, manque de milles, manque d'entraînement.(...) Alors je sèche mes larmes et repars au combat".

. 22 novembre

"J'arrive actuellement en approche du Pot-au-Noir (zone de convergence inter-tropicale, ndlr), ce no man's land maritime, entre deux hémisphères où les vents se disputent le droit à l'inaction, suivant les saisons, les passages et la chance. Alors que, 48 heures avant moi, l'ensemble de la flotte passait sans péage à vive allure, Neptune se réveille à ma vue, chagriné sans doute d'autant de largesses offertes aux premiers, et vient se rappeler à mon bon souvenir..."

. 30 novembre

"Voilà mon objectif: prendre du plaisir au jour le jour, me dire que c'est peut-être la dernière journée et que je vais taper quelque chose (...) On est quand même suspendu à cette insoutenable légèreté de l'être et à cette insoutenable complexité d'équilibriste, avec un sport qui n'est pas simple à gérer. (...) Cette incertitude, finalement, c'est celle de la vie aussi. Personne n'avait imaginé le Covid, on apprend à vivre avec".

. 7 décembre

"Salut mes foils ! Déjà je vous trouvais beaux, fiers, et vaillants, dressés vers les cieux, mais en plus vous vous révélez redoutables. Vous êtes une machine de guerre, je ne me lasse pas de vous voir pourfendre sauvagement l'eau, et de toute votre force, votre volonté et votre rêve, de me faire passer d'une longitude à l'autre à un rythme effréné que je n'avais jamais connu en monocoque jusqu'alors. (...) Dans 24 heures, mes foils et moi volerons à nouveau vers l'océan Indien que je vais découvrir !"

. 15 décembre

"Après 35 jours de course à bord de +L'Occitane en Provence+, je passe à 400 km au nord des îles Kerguelen, terre australe française depuis 1893! Au nez et à la barbe des Anglais. (...) Je me retrouve donc dans ce décor somptueux avec ces nuances de gris qui vous font confondre l'horizon (avec) la mer, il n'y a que la houle et ses déferlantes d'écume blanche au sommet pour se détacher du tableau! Il est 01h00 du matin, je suis seul sur le pont de mon bateau, dans l'aube naissante d'une fin de nuit australe et je souris à la vie qui m'a conduit à être ici, à interpeller les albatros".

. 22 décembre

"J'ai fait mienne cette citation de Coubertin que l'on a si injustement détournée de son sens premier: +l'important, dans la vie, ce n'est pas le triomphe mais le combat, l'essentiel ce n'est pas d'avoir vaincu mais de s'être bien battu+! Il ne nous dit pas +l'important c'est de participer+, bien au contraire, mais de mettre tout en œuvre, de se donner les moyens de se battre. Et c'est cela qui m'anime, mille après mille".

. 25 décembre

"Ce Noël est très égoïstement, le plus intense, le plus fou et inimaginable que j'ai passé! Propulsé sur l'océan Pacifique, par une forte houle d'ouest, un vent puissant et froid à vous déchirer le visage et les mains, toute la brutalité du grand sud était là pour m'accueillir ! (...) Saurons-nous battre ce bon vieux Philéas Fogg et ses 80 jours, qui en fin stratège tournait dans l'autre sens du globe pour gagner une journée..."

. 2 janvier

"+Et pour le 31 vous faites quoi monsieur Tripon ?+ Eh bien je danse... sur la peau du diable! Une dépression australe s'invitant à la fête me fait passer un réveillon sur le qui-vive, avec des creux, des bosses et un vent +rafaleux+ et glacé! Me vient à l'esprit cette phrase de Mandela, jamais aussi vraie que pendant cette course hors norme: +j'ai découvert un secret: après avoir gravi une colline, tout ce que l'on découvre, c'est qu'il reste beaucoup d'autres collines à gravir+".

. 6 janvier

"Dans quelques heures, je serai +cap-hornier+ et j'ai appris en mer qu'avant Noël, Pierre Soulages a eu 101 ans ! (...) Pierre Soulages fut une source d'inspiration dans ma préparation à cette course. (...) J'aimais déjà sa philosophie, son approche de l'art qui s'apparente à une compétition permanente, tant cet homme est habité. A la découverte de ses toiles immenses suspendues, dans un recoin du musée, je ressens une émotion rare et poignante, je suis alors comme happé par sa peinture, qui m'emmène loin, très loin ! +Celui qui regarde ma peinture est dans ma peinture+, nous guide Pierre Soulages, et c'est ce qui m'arrive. Je vis sa peinture, dans laquelle une puissance incroyable, une énergie rare se dégage, j'y vois entre autres des paysages maritimes infinis".

. 14 janvier

"Globalement, je fais l'expérience d'une vie décroissante, avec 3, 4 litres d'eau par jour, quelques échanges sur internet pour maintenir une vie sociale malgré le confinement, une nourriture au compte-goutte, une contemplation infinie de la nature, pour nourrir mon âme, la remplir du beau, la lecture ou l'écoute de podcasts et autres musiques comme distractions. (...) Sans doute la vraie difficulté est la gestion du sommeil, pas facile de trouver un sommeil réparateur quand vous êtes réveillé toutes les heures ou toutes les 40 minutes. (...)".

. 22 janvier

"J'abhorre ces conditions, où il n'y a d'autres choix que d'avancer vaille que vaille dans un champ de bosses. Rien n'est en finesse, en légèreté, même si le foil, et c'est heureux, apporte par moment une parenthèse aérienne de quelques secondes, mais comme la pièce de monnaie lancée, on ne sait jamais comment elle retombe en bas de la vague.(...) Cette course, je l'ai abordée avec l'état d'esprit d'un gamin qui part découvrir le monde, qui part jouer avec d'autres camarades à un jeu planétaire".

. 31 janvier

"Je m'enfonce dans la nuit trempée et tumultueuse, pistant une dépression hargneuse qui m'a laissé penaud le long du Portugal et repousser de 48 heures embrassades et joies des retrouvailles. Une nouvelle fois, l'inattendu a débarqué sur mon bateau, sans crier gare ! (...) La tourmente passée, la mer (...) m'autorise alors à rentrer de mon Odyssée. Cette course hors monde fait naître en moi l'envie irrésistible d'y retourner pour la gagner".

Propos recueillis par Sabine COLPART