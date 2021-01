Vendée Globe: "Ma place est auprès de mon bateau" glisse Isabelle Joschke

Contrainte à l'abandon alors qu'elle réalisait une belle performance sur le Vendée Globe, Isabelle Joschke s'apprête à poser pied à terre au Brésil et n'entend pas quitter son compagnon de route: "Ma place est auprès de mon bateau", confie-t-elle à l'AFP.

Dimanche, Isabelle Joschke (MACSF) doit accoster à Salvador de Bahia, après deux semaines d'une navigation particulièrement difficile alors qu'elle a dû affronter une tempête avec son bateau très endommagé (avarie à la quille qui l'a forcée à abandonner). Un long périple entre déception, peur et une certaine nostalgie.

"Je ne suis pas mécontente d'avoir eu ce temps là pour changer de mode. C'est très chamboulant de se plonger dans le Vendée Globe, sans retenue. Pour en sortir, il faut une sorte de sas de décompression, surtout quand on y sort pas avec l'issue qui était souhaitée", souligne la navigatrice franco-allemande encore en mer.

- "Pas hâte d'arriver" -

"Le Vendée Globe est fatiguant mais celui-ci a été vraiment éreintant, donc besoin de dormir, de comprendre ce qu'il m'arrive, de l'accepter, de faire le deuil des attentes que j'avais. C'est bien que j'ai du temps pour réfléchir à tout ça et être encore seule avec mon bateau. Revenir à terre, revoir débarquer plein de monde pour m'aider, c'est aussi quitter ma solitude et ma complicité avec mon bateau. Je n'ai pas particulièrement hâte d'arriver, je sais que quand je vais arriver je vais gagner quelque chose et je vais perdre autre chose", confie-t-elle.

Elle se souvient de ce moment où elle a tout de suite compris que l'avarie n'était pas réparable. Elle remontait l'Atlantique sud, c'était le 9 janvier.

"Il y a eu de grosses émotions. Déjà, il y a une notion d'urgence, j'étais en train de rentrer dans une tempête qui m'arrivait dessus et qui a été la plus grosse tempête vécue pendant tout le Vendée Globe, j'étais dans un mode survie. J'ai très vite accepté. Et ce n'est pas parce que j'ai accepté que je n'ai pas été triste, et pas été déçue".

Est-elle fataliste ?

"Je ne sais pas ce qu'est ce mot. J'ai pris le départ du Vendée Globe en connaissance de cause, je savais qu'à chaque instant tout peut basculer. Ca faisait partie du contrat. Quand c'est arrivé j'ai accepté et néanmoins j'ai été extrêmement triste, extrêmement déçue".

- Ramener son bateau -

A-t-elle craint de se laisser submerger par ses émotions au point de se mettre en danger face à la tempête qui s'abattait sur elle ?

"Il y a beaucoup de croyances sur le fait de se laisser déborder par ses émotions, on a tellement peur de nos émotions dans notre monde actuel qu'on n'imagine pas pouvoir accueillir une émotion et en même temps être dans l'action. Pourtant si, moi ça a été comme ça. J'ai vécu ma déception tout de suite et néanmoins je savais que j'étais en danger, j'avais aussi à gérer de la peur et j'ai réussi à faire tout ça en même temps", poursuit-elle.

Après avoir traversé toutes ses épreuves, la navigatrice a estimé que ramener son bateau jusqu'au Brésil lui permettait de terminer son Vendée Globe. Et pas question de profiter de ce temps précieux pour se projeter.

"Ca fait deux mois et demi que je suis plongée dans ce Vendée Globe, ma vie à terre, je l'ai un peu zappée. Je me suis plongée corps et âme dans cette histoire et je veux en sortir progressivement. Faire des projets c'est des stratégies pour ne pas voir certaines choses", dit Isabelle Joschke, qui restera à Salvador de Bahia le temps des réparations.

"Ma place est auprès de mon bateau, très clairement. Il y a vraiment une complicité énorme entre mon bateau et moi. Ma place est à bord de ce bateau, pour l'instant. Et je suis très contente comme ça".

"Et si le bateau peut repartir par la mer, peut-être que je le ramènerai", souffle-t-elle.