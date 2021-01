Vendée Globe: près du Pot au noir, Burton prend les commandes

A l'approche du Pot au noir, alors que la côte brésilienne s'éloigne, Louis Burton (Bureau Vallée 2) a pris les commandes samedi soir du Vendée Globe, même s'il ne compte que 3,1 milles nautiques d'avance, soit moins de 5 km, sur l'ex-leader Charlie Dalin (Apivia).

Encore en tête à la mi-journée, Dalin a cédé la 1re place à Burton au classement de 18h00 (17h00 GMT), mais le Pot au noir, cette zone de convergence intertropicale aux conditions de vent très incertaines, peut réserver beaucoup de surprises.

D'autant que derrière le duo, l'Allemand Boris Herrmann a réduit l'écart, à 43,6 nm (70 km).

En cas de victoire, Herrmann serait le premier étranger à s'imposer dans cette course autour du monde sans escale et sans assistance, toujours remportée par un Français depuis la 1re édition en 1990 revenue à Titouan Lamazou.

Thomas Ruyant (LinkedOut), 4e, a perdu un peu de terrain à 93,1 nm (150 km) tout comme Damien Seguin (Groupe Apicil), 5e, à 120,4 nm.

A moins de 3.400 milles de l'arrivée aux Sables d'Olonne, l'incertitude est donc totale sur l'identité du futur vainqueur.

"Il n'y a plus trop de grain (...) J'ai essayé de forcer un peu le cap pour me réaligner derrière les leaders en attendant qu'ils ralentissent pour que je revienne dessus", a déclaré en fin de matinée Yannick Bestaven (FRA/Maître Coq IV), le dernier du peloton de tête, en sixième position.

"En ce moment, on accélère au fur et à mesure avec un alizé qui adonne (tourne vers le Sud-Est, ndlr) en forcissant et en se stabilisant: ça devrait être comme ça jusqu'à l'entrée du Pot au Noir", poursuit le Rochelais d'adoption, repris par ses poursuivants en début de semaine après avoir fait la course en tête pendant quasiment un mois.

- "Une journée de vitesse" -

"C'est une journée de vitesse. Il faut aller vite avec les voiles qu'on a et maintenant que nous avons tous à peu près le même vent, c'est le moment d'être aux réglages pour rattraper", poursuit le navigateur, à nouveau gonflé à bloc après avoir perdu toute son avance dans le front permanent du Cabo Frio.

Le même vent d'optimisme souffle à bord de Bureau Vallée 2, le voilier de Louis Burton.

"Les alizés sont là: enfin une nuit avec un vent plus stable et où ça avance bien, sans grain, avec moins de difficulté", a raconté Burton.

Mais se profile le Pot au noir, zone souent orageuse, dans lequel les voiliers de tête devraient entrer cette nuit en l'abordant par son flanc Ouest.

"Je passe pas mal de temps sur la météo pour savoir où traverser le Pot au noir au mieux. Vu les faibles écarts qu'il y a entre les bateaux, il peut permettre de sortir devant ou derrière en fonction de comment ça va se passer !", analyse Burton.

L'épreuve a par ailleurs été marquée par un nouvel abandon, le huitième depuis le départ le 8 novembre: celui de Sébastien Destremau (Merci). Celui qui occupait la dernière place et fait route vers la Nouvelle-Zélande a connu de nombreuses avaries depuis le départ. Il avait terminé la précédente édition à la dernière place, à plus de 50 jours du vainqueur Armel Le Cléac'h.

Le Finlandais Ari Huusela (Stark), qui se trouve près du Point Nemo, le point le plus éloigné de toute terre, est la nouvelle lanterne rouge, alors qu'il est l'un des trois derniers de la flotte avec Clément Giraud et Alexia Barrier, à n'avoir pas encore franchi le Cap Horn au sud de l'Amérique.