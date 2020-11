Vendée Globe: Thomson et Le Cam, un duo d'experts en tête de course

Ils sont de loin les plus expérimentés de cette neuvième édition du Vendée Globe: le Gallois Alex Thomson, 46 ans, et le Français Jean Le Cam, 61 ans, mènent tambour battant la flotte qui fait cap vendredi sur la dépression tropicale Theta.

Le Cam (Yes We Cam!) prend part à son cinquième Vendée Globe, tout comme Thomson (Hugo Boss) mais le bateau du Français a 13 ans d'âge quand celui du Gallois est de toute dernière génération, celle des 'foilers", des bateaux capables de voler juste au dessus de l'eau et qui sont au nombre de huit sur ce Vendée Globe.

"On est quand même à 4 jours de course et je suis en même temps que le groupe des foilers… Donc ce n'est pas normal ! On savait qu'il y avait quelque chose de pas normal mais on ne savait pas quoi. Mais comme quoi, on prévoit toujours plein de choses, on se gargarise, on fait du blabla dans les journaux…", a ironisé plein d'humour Le Cam, deuxième vendredi à mi-journée derrière Thomson.

"Derrière je vais les voir filer, les foilers. Mais tant qu'à faire, papi fait de la résistance ! Je dis toujours, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation", a poursuivi le marin, qui avait terminé 6e de la dernière édition (2016/2017).

Le Français, qui a été plusieurs fois leader depuis le départ dimanche de la course autour du monde en solitaire et sans escale, est dans le sillage de Thomson depuis jeudi soir.

- Creux de 5 m -

Le Britannique avance vite, grâce à son voilier "volant", mis à l'eau en août 2019 et avec lequel il a bien l'intention de gagner enfin le Vendée Globe après avoir terminé deuxième en 2016/2017 derrière Armel Le Cléac'h. Depuis sa création en 1989, la course a toujours été remportée par un Français.

Thomson, qui a annoncé qu'il pouvait s'imposer en 67 jours, doit affronter dans la journée de vendredi les vents forts produits par Theta, 29e dépression tropicale de l'année.

Des creux de 5 mètres et des vents établis de 35 noeuds (65 km/h) sont annoncés.

Nicolas Troussel (Corum L'Epargne), à la barre d'un "foiler", a indiqué vendredi matin avancer déjà "assez vite" avec des vents de 20/25 noeuds (37/46 km/h).

Après un bon départ et un bon début de course, Troussel, qui n'avait pas eu le temps d'éprouver son bateau sorti des chantiers en mai dernier, se sent bien sur sa machine même s'il a "quelques petits problèmes sur le bateau". Il se classe quatrième avant la dépression.

"Les routages font passer là où il y a le plus de vent ! Moi, je vais empanner et me décaler un peu pour ne pas passer dans le plus gros du vent", a-t-il indiqué.

Derrière Troussel, Kevin Escoffier (PRB), à bord d'un "foiler" ancienne génération, a choisi lui aussi de se décaler un peu vers l'ouest - contrairement à Thomson et Le Cam collés à la route optimale - pour "rester maître de mon destin".

Une bonne partie de la flotte devrait en avoir fini avec Theta samedi au petit matin.