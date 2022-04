Venezuela: des milliers de militants pro-Chavez fêtent les 20 ans du coup raté contre lui

Des milliers de militants chavistes se sont rassemblés mercredi lors d'une grande manifestation à Caracas pour commémorer le coup raté contre l'ancien président Hugo Chavez il y a 20 ans.

Cela fait "20 ans depuis la 'révolution d'avril', 20 ans depuis la défaite historique du coup d'État consommé contre notre peuple et contre le commandant président Hugo Rafael Chavez Frías", a lancé son héritier le président Nicolas Maduro, qui lui avait succédé à sa mort en 2013.

"Le Venezuela, il y a 20 ans, en un jour comme aujourd'hui, a donné une leçon historique à l'oligarchie nationale, à l'impérialisme et à la droite mondiale", a-t-il poursuivi.

Chavez avait été contraint de quitter le pouvoir pendant moins de 48 heures après un coup d'État en avril 2002, après une énorme manifestation à l'appel de l'opposition et des groupes d'affaires. Les troubles avaient fait 19 morts et des dizaines de blessés.

Le 12 avril, des chefs militaires avaient annoncé la démission du président et son emprisonnement, et la mise en place d'un "gouvernement provisoire". Mais le 13 avril, un groupe de militaires loyaux avait obtenu la libération de Chavez et son retour à la présidence, alors que des manifestations massives avaient lieu en sa faveur.

"Chavez, le géant, le grand, celui qui avait la vision, celui qui avait tout, en fait, il est mort depuis autant d'années et nous sommes toujours là (...) avec l'avenir qu'il voulait", a confié à l'AFP Mildred Vargas, une militante de 54 ans qui a participé à la marche de mercredi.

Celle-ci a été rythmée par de la musique folklorique, de la merengue et de la salsa alors que certains miliciens dansaient fusil sur l'épaule, a constaté un journaliste de l'AFP.

Au pouvoir de 1999 jusqu'à sa mort en 2013, Hugo Chavez, qui avait bénéficié de la manne pétrolière, reste une figure très populaire au Venezuela même si le pays a depuis plongé dans une profonde crise économique.