Venezuela : Guaido n'exclut pas une intervention étrangère, Maduro bloque l'aide humanitaire

Le courant ne passe plus. Même au plais présidentiel.

La coupure d'éléctricité intervient juste au moment où le président venezuelien s'apprête à prendre la parole. Un symbole des difficultés politiques actuelles de Nicolas Maduro. Caracas en tout cas réaffirme n'avoir besoin d'aucune aide.

"L'aide humanitaire est devenu un spectacle pour justifier une intervention dans le pays et c'est un petit spectacle destiné a humilier les venezueliens. Nous humilier", se justifie Nicolas Maduro.



Cette aide que le pouvoir refuse s'accumule en ce moment dans des entrepots en Colombie à la frontière venezuelienne. D'autres centres de collecte seraient également installées au Brésil et dans les caraibes.



Ce sont pour la plupart des cartons de denrées alimentaires et de médicamenst qui fontde plus en plus défaut au vénézuela a cause des pénuries.

Pour l'instant l'armée venezuelienne bloque tout accés et Nicolas Maduro affirme qu'il ne la laissera pas entrer car elle cache pour lui une intervention militaire américaine au Venezuela.



Une intervention que n'ecarte plus désormais, le président autoproclamé du Venezuela, Juan Guaido. "Nous ferons, je le répète, tout ce qui est possible - c'est un sujet évidemment très, très polémique -mais nous ferons tout le nécessaire en utilisant notre souveraineté et dans l'exercice de nos compétences", réaffirme le président auto-proclamé du pays. Juan Guaido appelle depuis ce vendredi tous ses partisans à manifester le 12 février prochain contre le régime Maduro pour le forcer a accepter l'aide internationale.