Venezuela : Juan Guaidó présente ce jeudi son plan politique alternatif pour le pays

Priorité à l'aide humanitaire

Juan Guaidó, lors de de manifestations à Caracas en faveur de l'aide humanitaire | AP PHOTO • A. CUBILLOS

En tant que travailleurs de la santé, nous n'allons pas continuer à laisser nos patients mourir...

Carlos Prosper, médecin

Sortir le pays de son naufrage

¡Mañana presentaremos el #PlanPaís para Venezuela!



Trabajaremos para estabilizar la economía, atender la emergencia humanitaria de inmediato, rescatar los servicios públicos y superar la pobreza. Sabemos cómo lograrlo y hay talento venezolano para hacerlo posible. pic.twitter.com/RwXHqsp9AM — Juan Guaidó (@jguaido) 30 janvier 2019

Juan Guaidó, au cœur d'une manifestation à Caracas (30/01/19) | AP PHOTO • A. CUBILLOS

Maduro ne cède pas

Rencontre entre Nicolás Maduro & l'armée (30/01/19) | AP PHOTO • M. GARCIA

Faire le plus de bruit possible ! C'est pour cela qu'ils sont descendus par centaines les rues du Venezuela, ce mercredi 30 janvier. Il s'agissait pour eux de tenter de rallier l'armée vénézuelienne à la cause de l'opposition.Une mobilisation pour demander aussi, à l'armée d'autoriser, l'entrée de l'aide humanitaire dont le pays a besoin."Nous sommes venus pour exiger que l'aide humanitaire soit apportée immédiatement," dit Carlos Prosper.Ce médecin juge que la situation sanitaire du pays n'est plus tenable.En blouse du corps médical, Juan Guaidó, le président de l'Assemblée nationale, autoproclamé président du Venezuela, a défilé aux côtés de ses partisans.Guaidó passe à l'offensive en présentant, ce jeudi 31 janvier, sa feuille de route. Un document dans lequel, il explique comment il entend sortir le pays de son naufrage économique et social."Nous allons travailler pour stabiliser l'économie, répondre immédiatement à l'urgence humanitaire, rétablir les services publics et surmonter la pauvreté", affirme t-il dans un tweet.Une manière aussi de s'affirmer face au président en place, Nicolás Maduro et de donner des gages aux nombreux pays occidentaux qui le soutiennent.Juan Guaidó s'est entretenu au téléphone avec Donald Trump. Il a appris du président américain que les États-Unis seraient prêts à livrer 17 millions d'euros d'alimentset médicaments pour faire face aux pénuries que connait le Venezuela."Nous travaillons pour que cela arrive le plus tôt possible, et une coalition internationale va être constituée pour gérer l'urgence," affirme M. Guaidó. Et d'ajouter : "Nous avons mené ce processus de manière autonome, d'une manière claire pour le monde entier, et le résultat est là. Il a le soutien des citoyens et de plus de 5 000 personnes qui manifestent, se préparant pour samedi à un grand mouvement."Car il y a effectivement, un samedi de manifestations à risque qui se profile, alors que la pression internationale se fait de plus en plus forte, sur Nicolás Maduro.Au cours de manœuvres militaires, à Caracas, Nicolás Maduro a appelé son armée à l'unité. Le président élu se dit prêt à de nouvelles législatives, mais il reste inflexible quant à l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle, comme le lui demande l'Union européenne.Les chefs des diplomaties de l'Union européenne doivent d'ailleurs se réunir ce jeudipour décider d'une position commune à adopter, face à ce refus.