Vente d’armes : les dépenses militaires mondiales n’ont jamais été aussi importantes

80 fois le PIB du Sénégal, huit fois celui du Portugal ou encore quatre fois celui de l'Argentine. C’est le niveau record de dépenses militaires mondiales atteint en 2022, soit 2240 milliards de dollars selon les nouvelles données du Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).



Au cours de l’année 2022, elles ont augmenté de 3,7%, soit la plus forte augmentation annuelle depuis au moins 30 ans. Les trois pays ayant le plus dépensé en 2022 sont les Etats-Unis, la Chine et la Russie, représentant 56 % du total mondial.

Guerre en Ukraine, retour des dépenses militaires en Europe

La hausse, de loin la plus forte, des dépenses (+13 %) a été observée en Europe et est largement imputable aux dépenses russes et ukrainiennes. La crainte d’une expansion du conflit a aussi poussé plusieurs Etats à renforcer leurs investissements.



“Les dépenses militaires des États d’Europe centrale et occidentale s’élèvent à 345 milliards de dollars en 2022. En termes réels, les dépenses de ces États ont pour la première fois dépassé celles de 1989, à la fin de la guerre froide, et sont supérieures de 30 % à celles de 2013.” explique le rapport de la SIPRI.

Les dépenses militaires de l’Ukraine ont atteint 44,0 milliards de dollars en 2022. À 640 %, il s’agit de la plus forte augmentation sur une seule année des dépenses militaires d’un pays jamais enregistrée toujours selon l’institut.

Les États-Unis restent pour autant le premier pays acheteur d'armes et de systèmes d'armes. Le pays a ainsi dépensé 877 milliards de dollars en 2022, soit 39 % du total des dépenses militaires mondiales et trois fois plus que le montant investi par la Chine, deuxième pays le plus dépensier au monde.

Lancement d'un missile hypersonique Zircon en Mer blanche dans le nord de la Russie, le 19 juillet 2021. © Ministère russe de la Défense, via AP

Ce montant s’explique notamment par l’aide militaire financière que la première puissance mondiale accorde à l’Ukraine, équivalent à 19,9 milliards de dollars en 2022. Il s’agit de l’aide militaire la plus importante accordée par un pays depuis la guerre froide.

Recul des dépenses militaires en Afrique subsaharienne

Si l’année 2022 marque un record du total des dépenses militaires mondiales en 2022, celles-ci ont été ralenties par les effets de l’inflation qui, dans de nombreux pays, a atteint des niveaux inégalés depuis des décennies.

Les dépenses militaires de l’Inde ont atteint 81,4 milliards de dollars, soit les quatrièmes plus élevées au monde. C’est 6,0 % de plus qu'en 2021. Les dépenses militaires du Nigeria ont, elles, chuté de 38 % à 3,1 milliards de dollars, après une augmentation de 56 % des dépenses en 2021.



L’Ethiopie figure parmi les pays qui ont le plus augmenté leurs dépenses militaires. La guerre en Tigré menée depuis novembre 2020 a fait augmenter les dépenses d’Addis Abeba de 88 % en 2022, pour atteindre 1,0 milliard de dollars.



Si d’autres conflits perturbent des régions du continent africain, les importations d’armes par les États d’Afrique subsaharienne ont chuté de 23 %. L’Angola, le Nigeria et le Mali étant les principaux destinataires. Par ailleurs, la Russie a supplanté la Chine en tant que plus grand fournisseur d’armes de la région.