Vente des reliques des "petits gris": la SNCF récolte 33.260 euros pour les Restos du Coeur

La SNCF a récolté lundi soir 33.260 euros au profit des Restos du Coeur lors d'une vente aux enchères d'objets issus des "petits gris", les trains de banlieue en acier inoxydable qui ont circulé jusqu'à la fin 2018.

"C'est 33.260 repas", a lancé le commissaire-priseur Ludovic Morand qui tout au long de la vente organisée à Ground Control, près de la Gare de Lyon à Paris, rappelait qu'une surenchère de 10 petits euros permettait à l'association de servir 10 repas de plus.

Si les mises à prix étaient relativement modestes, certains des 73 lots ont été très disputés, comme des portes du train (parties à 1.240 euros la paire), des banquettes (820 euros), des porte-bagages (740 euros) ou encore des plaques SNCF (380 euros).

Des objets transformés par des jeunes designers ont eu en revanche relativement moins de succès.

Les "petits gris" --officiellement Z5300, aussi appelés "rames inox" ou "couscoussières"--, ont circulé dans la région parisienne de 1965 à 2018. Ils incarnaient avec leur caisse argentée et leurs banquettes en skaï orange, le confort moderne dans les années 1960.

Une première vente de reliques de ce train devenu mythique avait rapporté 45.530 euros en 2012.

Mais elle avait attiré plus de monde, étant organisée dans la journée devant la Gare Saint-Lazare, et davantage d'objets avaient été mis aux enchères, a relativisé Me Morand.