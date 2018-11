Verdun : 300 jours en enfer

Le 21 février 1916, au petit matin, un déluge de feu et de fer craché par un millier de pièces allemandes (dont les terrifiantes Grosses Bertha) s'abat sur Verdun et ses alentours.

300 jours en enfer débutent, dans la boue et le froid, la peur et le sang. Bombe en tôle, capote bleu horizon et fusil Lebel contre casque à pointe, vareuse vert foncé et fusil Mauser. Il y aura au total plus de 300.000 morts et disparus, presque autant dans un camp que dans l'autre.

Verdun va devenir, dans les consciences nationales française et allemande, le symbole de la Grande Guerre, celui aussi des monstruosités du conflit, même si la bataille de la Somme (juillet-novembre 1916) fut plus meurtrière (1,2 million de morts, disparus et blessés contre 700.000 à Verdun).

Pour les Français, ce sera "la" bataille de 14-18, la seule dans laquelle aucun des alliés n'a pris part.

En décembre 1916, les lignes n'auront presque pas bougé de leur point de départ. A cause de cela, l'absurdité de la bataille a souvent été soulignée. Il ne s'agit pourtant pas d'un match nul mais d'une victoire défensive française : les poilus sont parvenus à contenir les assauts répétés d'ennemis n'ayant jamais pu approcher à moins de 5 km de Verdun.

Pour les Allemands, Verdun est un "saillant" enfoncé dans leurs lignes. Leur commandant en chef, Erich Von Falkenhayn, veut donc ouvrir ce dernier verrou vers Paris. Fin 1915, ils lancent une énorme préparation d'artillerie devant Verdun.

L'état-major français considère l'endroit, boueux en hiver, avec trop de dénivelés, comme peu favorable à une attaque d'envergure. D'ailleurs, le général en chef Joseph Joffre prépare déjà l'offensive sur la Somme.

Au dernier moment, les Français comprennent le danger et se mettent, dans la hâte, à creuser des tranchées et à poser des barbelés. Ce qui s'avèrera très utile.

Ce 21 février, le "Trommelfeuer" (pilonnage) commence: sur une poche de quelques kilomètres carrés, un obus tombe toutes les 15 secondes, la terre tremble à 150 km de là, le sol s'entrouvre, l'air est vicié par les gaz toxiques.

- Deux armées épuisées -

Heures dramatiques - parfois héroïques - pour les Français qui voient, dès la fin de la journée, déferler les vagues de fantassins armés de lance-flammes, une première à si grande échelle.

Malgré les bombardements sur la rive droite de la Meuse, les troupes du Kronprinz Guillaume de Prusse ne concrétisent pas réellement leurs percées. Si elles s'emparent, le 25, de Douaumont, elles n'effectuent par la suite que de lentes avancées. La bataille s'étend en mars à la rive gauche, avec des combats d'une violence inouïe.

Le 10 avril, les lignes françaises résistent à une attaque générale de l'armée allemande. "On les aura !", lance le général Philippe Pétain. De fait, la confiance revient chez les Français. La résistance s'organise. Des renforts sont acheminés par la seule route disponible, théâtre d'une fantastique noria de camions, venant de Bar-le-Duc, qu'on appellera "la Voie Sacrée".

Au fil des semaines se met en place une guerre d'usure entre deux armées épuisées. Les photos de belligérants hébétés, accroupis dans des tranchées gorgées d'eau, de cadavres jonchant le sol, d'arbres brûlés, de terres scarifiées par les bombardements, attestent de l'omniprésence de l'horreur.

Le 2 septembre, le chef suprême de l'armée allemande, Paul von Hindenburg, ordonne à ses troupes de ne plus mener que des actions défensives. Les Français en profitent pour grignoter du terrain perdu. L'hiver et l'état du champ de bataille ne permettent plus à l'Allemagne de contre-attaquer dans de bonnes conditions. Verdun s'achève à la mi-décembre. Pas la guerre.