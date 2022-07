Vers un duel générationnel pour la présidence du RN ?

Quel nom pour remplacer celui de Le Pen à la tête du Rassemblement national ? Chez les militants du parti, le coeur balance entre Jordan Bardella, 26 ans, lancé pour l'instant seul vers la présidence du RN, et le chevronné Louis Aliot, 52 ans, qui tarde à dévoiler ses intentions.

Le 5 novembre signera la fin de l'ère Le Pen, soit cinquante ans de présidence familiale au Rassemblement national.

A cette date, lors du congrès du parti à Paris, sera désigné le successeur de Marine Le Pen. Aux manettes depuis 2011, elle a décidé de se consacrer dorénavant à la présidence du groupe des 89 députés RN à l'Assemblée nationale.

Qui pour reprendre le flambeau ? D'un côté, un Jordan Bardella pour un RN "nouvelle génération", de l'autre, un potentiel Louis Aliot, figure de longue date du parti d'extrême droite.

Les deux hommes se disent sur la même ligne sociale et identitaire, même si Jordan Bardella a davantage mis l'accent sur ce dernier aspect en faisant campagne dans le sud de la France, sur les terres d'un certain Eric Zemmour.

Pour sa part, Louis Aliot, actuel vice-président du RN, dit envisager une candidature. Cela se murmure dans son entourage.

Mais Jordan Bardella, fidèle lieutenant de Marine Le Pen qu'il a remplacée le temps de la campagne présidentielle, a lui déjà formulé le souhait de conserver ses fonctions, censées prendre fin en septembre.

"On ne change pas une équipe qui gagne", a-t-il déclaré mardi sur BFMTV, lui pour qui l'accession pérenne à la tête du parti serait une suite logique et légitime à son parcours politique.

"Le travail que nous avons fait avec Marine Le Pen (...) est un chemin qui nous permet de cultiver cette ambition de victoire", a avancé l'eurodéputé.

Porte-parole du RN, puis tête de liste aux européennes en 2019 et enfin vice-président du mouvement (2017-2019), Jordan Bardella a connu une ascension fulgurante au sein du parti dont il est désormais l'une des principales figures politiques et médiatiques.

Et ses soutiens ne manquent pas, en dépit de certaines inimitiés dans les Hauts-de-France.

Lundi dans le magazine Valeurs Actuelles, la députée du Var Laure Lavalette a exhorté l'ensemble des militants RN à "accorder leur parrainage à Jordan Bardella" puisqu'il s'inscrit dans la "ligne politique portée par Marine Le Pen depuis 2011".

Cet appel a été ardemment relayé sur le réseau social Twitter par une flopée d'élus RN, dont les députés Jean-Philippe Tanguy, Nicolas Meizonnet, Laurent Jacobelli, Hélène Laporte ou encore Mathilde Paris.

- "Concurrence saine" -

Dans les couloirs de l'Assemblée nationale, les pronostics vont bon train. "Rien n'est joué d'avance, mais il est évident que Jordan sera élu", glisse à l'AFP le vice-président du groupe RN dans l'hémicycle Alexandre Loubet, pour qui M. Bardella incarne un RN "nouvelle génération".

"Marine Le Pen et Jordan Bardella forment un binôme très complémentaire, qui nous a conduits aux victoires que l'on a connues", poursuit le député de Moselle, évoquant le score de 42% de la candidate d'extrême droite au second tour de la présidentielle 2022, suivi par une percée du RN aux législatives.

M. Aliot, ancienne plume de Jean-Marie Le Pen puis un temps compagnon de sa fille Marine, avait déclaré en juin : "Je ne me désintéresserai pas de l'avenir de mon parti. Et s'il le faut, en fonction des lignes politiques qui seront choisies, oui je pourrais me porter éventuellement candidat".

Très discret sur ce sujet, le maire de Perpignan qui avait déjà brigué la tête par intérim du parti, n'a pour l'heure rien officialisé, mais le cas échéant sa candidature pourrait avoir du sens pour certains.

"Légitime", pour le député du Gard Victor Meizonnet. "C'est un candidat des territoires, qui a aussi de l'ancienneté et un regard intéressant".

A l'instar de Jordan Bardella, Louis Aliot a "lui aussi une certaine popularité au sein du mouvement", argumente M. Meizonnet. Il incarnerait une "concurrence tout à fait saine" dans un combat pour la présidence d'un parti accusé de monolithisme.

"Le plus à même de l'emporter, c'est Jordan Bardella, mais je ne présume pas d'une élection avant qu'elle ait eu lieu. Et puis, nous aurons peut-être une troisième candidature innattendue !", conclut-il.