Vers un gouvernement antisystÃ¨me en Italie ?

Cécile Kyenge a été ministre pour l'Intégration au sein du gouvernement d'Enrico Letta. D'origine congolaise, elle est aujourd'hui députée européenne. AP/Andrew Medichini

Le mouvement 5 étoiles compte en son sein des gens de droite mais aussi des gens de gauche et du centre qui ont des positions sur l'immigration incompatibles avec celles de Matteo Salvini

Le leader de la Ligue a remporté 17% des voix lors des dernières élections législatives. AP/Luca Bruno.

: "ces deux formations dites anti-système ont dû mal à former un gouvernement car elles découvrent une nouvelle culture de gouvernement, faite de compromis. Or ces deux formations ont promis tout et n'importe quoi. Elles ont diffusé des "fausses nouvelles" à grande échelle lors de la dernière campagne électorale. Elles n'ont connu que l'opposition et n'ont fait que de la surenchère. Et elles doivent aujourd'hui former un gouvernement et affronter des réalités budgétaires, économiques et politiques aux antipodes de ce qu'elles avaient annoncées. Elles n'ont pas cessé de dénigrer "le système" mais elles en font partie. La sortie de l'euro était brandie comme un étendard. Aujourd'hui, les deux formations n'en parlent plus. Le mouvement 5 étoiles et la Ligue sont éloignés idéologiquement l'un de l'autre. La Ligue de Matteo Slavini est un parti ouvertement xénophobe et raciste.Le mouvement 5 étoiles compte en son sein des gens de droite mais aussi des gens de gauche et du centre qui ont des positions notamment sur l'immigration incompatibles avec celles de Matteo Salvini. Ce premier accord ne signifie pas qu'un gouvernement de coalition sera annoncé dans les prochains jours. Et si ce gouvernement se met en place, il y a peu de chances qu'il dure à cause de leurs différents idéologiques jusqu'à la tenue de prochaines élections".: "Matteo Salvini pourrait prendre en charge le ministère de l'Intérieur chargé des questions migratoires. Il a promis d'expulser un peu plus de 600 000 personnes du territoire. Il y a le discours et le principe de réalité. Le pays n'a pas les moyens matériels et financiers d'expulser 600 000 personnes en une année. Son discours crée cependant énormément de tensions au sein de la société italienne entre étrangers, migrants, italiens d'origine étrangère et italiens. La classe politique italienne n'a pas réussi à contrer ce discours négatif sur l'immigration qui est aussi une chance. Il faut inverser ce discours actuel sur l'immigration. Les dernières lois répressives contre les migrants n'ont pas été promulguées par Matteo Salvini mais bien par les précedents gouvernements. Plus de 2,3 millions d'étrangers participent en Italie au fonctionnement de l'économie. L'idée d'une Italie repliée sur elle-même traverse l'esprit de nombreux Italiens alors qu'à l'heure de la mondialsiation nous avons d'avanatge besoin d'Europe. Ces deux partis, le mouvement 5 étoiles et la Ligue fragilisent la démocratie italienne davantage par leurs discours que par leurs actes".: "le président de la République, Sergio Matarella, a réaffirmé les engagements internationaux de l'Italie et rappelé que le souverainisme était une folie. Les deux dirigeants anti-système voulaient chacun le poste de président du Conseil. Le chef de l'Etat a proposé une solution d'attente, former un gouvernement technique et déclencher de nouvelles élections en décembre prochain. Cette solution a été rejettée par les deux parties. Rien n'est acquis. Cette coalition peut exploser à tout moment. De nouvelles élections sont sans doute à prévoir".