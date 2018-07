Victoire des Bleus : euphorie en France

Marée tricolore



Champions du monde, c’est fait ! Un supporter.

Fièvre bleue en Guinée

La France championne du monde !A travers tout le pays, du nord au sud et d'est en ouest, tout le monde se réjouit. Cris de joie, drapeaux et supporters sont au rendez-vous. Même dans l’Eurostar, les supporters n’ont pas manqué le match et ont plongé tout le wagon dans l’ambiance des stades.Les habitants de Bondy, la ville d'origine de Kylian MBappé, la révélation de ce mondial et buteur lors de la finale, expriment leur joie : « C’est la jeunesse, c’est la banlieue, c’est le sport et c’est un vrai message que la banlieue envoie au sport et à la France ».Même réaction à Bordeaux. Le match était projeté dans le stade.Au coup de sifflet final, c’est la joie qui se déchaîne :Les villes ne sont pas les seules à la fête, la campagne n'est pas en reste, comme ici en Haute-Saône, où les spectateurs ne manquent pas de remercier l’entraîneur : « Merci Didier !»Et cette ferveur dépasse même les frontières. En Guinée, le pays d'origine de Paul Pogba, lui aussi buteur lors de la finale, tout le monde soutenait les Bleus : « la France championne du monde, ce n’est pas donné à tout le monde ».Et s’il est un lieu, où la fête durera jusqu'aux aurores, c'est bien sûr Moscou, la ville qui restera à jamais celle de la deuxième étoile de l'équipe de France.Les Bleus doivent regagner la France, lundi 16 juillet, au lendemain de leur sacre. Les hommes de Didier Deschamps descendront ensuite les Champs-Elysées, vers 17 heures, comme l’avaient fait leurs aînés en 1998.