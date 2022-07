Victoria Beckham défilera à la Fashion week parisienne cet automne

La Britannique Victoria Beckham va rejoindre le calendrier officiel de la Semaine de la mode parisienne avec un défilé à l'automne, a annoncé mercredi la Fédération de la couture et de la mode dans un communiqué.

L'ex-Spice Girl devenue créatrice de mode a jusqu'ici participé aux Fashion week de Londres et New York, mais n'a pas organisé de défilé de mode depuis la crise sanitaire en 2020.

Elle présentera sa nouvelle collection, dans le cadre des collections prêt-à-porter féminin printemps-été 2023, qui se tiendront dans la capitale française du 26 septembre au 4 octobre.

La Semaine de la mode parisienne a récemment débauché un certain nombre de talents britanniques, dont le prometteur Craig Green, qui est revenu sur les podiums à Paris en juin après avoir commencé à défiler à Paris avant la crise sanitaire.

Victoria Beckham n'a plus participé à une Fashion Week à Londres, même en ligne, depuis plus d'un an, et s'est plainte dans une interview du coût de l'organisation des défilés.

Son dernier défilé physique remonte à février 2020, à Londres. Suivirent des présentations numériques en septembre 2020 et février 2021.

Après des années à New York, Victoria Beckham était revenue dans son pays natal en 2018 pour fêter les dix ans de sa marque avec un défilé organisé pour la première fois dans la capitale britannique. Elle s'était lancée dans la foulée dans les cosmétiques avec sa gamme "beauty".