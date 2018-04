Vieillissement: le Cese pour "un large dÃ©bat public" sur le financement

Le Conseil économique, social et environnemental (Cese) appelle le gouvernement à ouvrir "sans tarder" un "large débat public" sur les sources de financement de la perte d'autonomie des personnes âgées, dans un avis publié mardi.

L'offre d'hébergement et de services pour personnes âgées "n'est pas adaptée aux besoins et aux attentes", souligne le Cese dans ce texte. "Trop souvent, les droits les plus élémentaires des patients ne sont pas respectés", en raison d'une "insuffisance de moyens humains et financiers".

Il convient d'"ouvrir sans tarder un large débat public sur les sources de financement de la prise en charge collective de la perte d'autonomie", estime le Cese parmi 15 recommandations pour "vieillir dans la dignité". Selon le Conseil, ce financement doit continuer à reposer sur "un socle essentiellement public".

Le président Emmanuel Macron a évoqué récemment les pistes d'une deuxième journée de solidarité et de la création d'un "cinquième risque" au sein de la Sécurité sociale, en complément des quatre branches existantes dédiées à la maladie, aux accidents du travail, aux retraites et à la famille.

"Le gouvernement a pris la mesure des enjeux, et des moyens seront au rendez-vous", a assuré la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, lors de la présentation de cet avis, adopté en assemblée plénière. "Nous aurons besoin des partenaires sociaux et de la société civile", cette dernière "pour lutter contre l'isolement des personnes âgées".

De nombreux salariés doivent s'occuper de leurs parents vieillissants et "il faudra que les entreprises prennent en considération ce souci", a ajouté Mme Buzyn. Les partenaires sociaux "auront aussi à jouer un rôle pour améliorer les conditions de travail des personnes qui travaillent auprès des personnes âgées".

"Bien sûr, des moyens issus de la solidarité nationale ont un rôle crucial à jouer mais pas seuls. Je compte aussi sur le dynamisme de la négociation de branches et d'entreprises, pour soutenir la formation, l'innovation, les carrières, la qualité de vie au travail", a-t-elle déclaré.

Alors que les personnels des Ehpad ont dénoncé, lors de deux journées de grève inédites depuis le début de l'année, "une très grave situation de sous-effectifs et des conditions de travail dégradées", le Cese reprend la recommandation-phare d'une mission parlementaire conduite par deux députées LREM et LFI: doubler les effectifs d'aides-soignants et infirmiers, à 60 équivalent temps plein pour 100 résidents.

Le tarif mensuel d'un Ehpad s'élevait en moyenne à 1.949 euros en 2016 - allant de 1.612 euros dans la Meuse à 3.154 euros à Paris - à comparer avec une pension de retraite moyenne de droit direct de 1.376 euros par mois, souligne le Cese.

Il recommande de réunir l'ensemble des acteurs du secteur pour "déterminer les grands principes d'un financement solvable et pérenne des services d'aide à domicile".

Il suggère de réaliser des études pour mieux cerner "les disparités sociales et territoriales dans les plans d'aide" octroyés par les départements, afin de rapprocher les niveaux de l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA).

Le Cese recommande par ailleurs de "lever très rapidement" les obstacles à l'utilisation des dispositifs de répit créés pour les aidants.