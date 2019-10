Villas Boas: Marseille "a plus à gagner qu'à perdre" à Paris

La différence est tellement "abyssale" entre le Paris SG et Marseille que l'OM "a plus à gagner qu'à perdre", a estimé vendredi, avant le "clasico", son entraîneur André Villas-Boas, qui veut surtout gagner les prochains duels contre Lille et Lyon, plus importants à ses yeux.

Q: Quel attaquant vous impressionne le plus au PSG, où Icardi est venu gonfler la concurrence?

R: "Et c'est bien ça le problème (rires)! Icardi s'est bien intégré, mais le plus impressionnant est de voir qu'en Ligue des champions contre Bruges le PSG a sur le banc un joueur qui signe un triplé (Mbappé, ndlr)... Ça existe seulement à Paris, et avec Neymar blessé! Ou bien tu alignes Paredes alors que Gueye est suspendu... Di Maria est dans une forme incroyable, il enchaîne passes décisives et buts, Cavani et Icardi sont tous les deux très forts. Contrôler Kylian, c'est difficile, que ce soit avec un bloc haut ou un bloc bas. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Kylian progresse pour être le successeur naturel de Cristiano et Messi."

Q: Vous avez dit que ce match ne "compte pas trop" pour vous. Comprenez-vous que cette déclaration ait surpris?

R: "J'ai seulement été réaliste. Si tu regardes dix ans en arrière, les statistiques c'est: 23 matches, 17 défaites (pour 3 victoires de l'OM et 3 nuls, ndlr), à la maison comme à l'extérieur. C'est la réalité. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas là-bas pour jouer. On a plus à gagner qu'à perdre, et ça aussi c'est la réalité. Quand tu joues un Clasico, d'habitude, Porto-Benfica ou Barça-Real, parfois l'un gagne, parfois l'autre. Mais en Ligue 1 ce Clasico-là, c'est de l'histoire. En dix ans, il y a eu un milliard d'euros d'investissement de différence. Maintenant la différence entre les équipes est abyssale. Mais on ne va pas à Paris pour participer à la fête du PSG. Tu y vas avec tes armes, tu défends, tu mouilles le maillot. Il y a des équipes avec moins de budget que nous qui viennent au Vélodrome, qui rêvent, et parfois gagnent. On va rêver aussi, et on va essayer de gagner. Je veux surtout dire qu'on n'a rien à perdre. On peut s'en sortir bien, ou très mal. Si c'est le cas, le plus important est de récupérer mentalement après pour ce qui est important: Monaco en Coupe de la Ligue, Lille et Lyon. Il faut sortir (du Parc) sans blessure ni suspension pour ces matches."

Q: Vous êtes toujours assez franc, les supporters l'apprécient, est-ce que cela vient de votre caractère?

R: "Je ne sais pas... On a déjà parlé de ça, je ne suis pas ici pour faire le phénomène. Et si on perd à Paris, contre Lyon et Lille, tout change radicalement. Je ne veux pas gagner avec ma communication, mais avec mes résultats. Tant mieux si ça plaît aux supporters, cela reste ma manière de m'exprimer. Peut-être aussi mon manque de vocabulaire m'empêche. J'essaie de rester le plus simple possible, mais je ne veux pas gagner le match de la conférence de presse."

Propos recueillis en conférence de presse