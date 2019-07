Vincent Lambert: Alain Claeys rappelle l'importance des dernières volontés

Le coauteur de la loi Claeys-Leonetti sur la fin de vie, Alain Claeys, a appelé les Français à rédiger leurs dernières volontés, après l'annonce jeudi du décès du patient en état végétatif Vincent Lambert.

Le maire socialiste de Poitiers et ancien député a estimé sur LCI que l'enjeu des débats était "de connaître ce qu'était la volonté de Vincent Lambert" et a rappelé l'importance d'écrire "des directives anticipées" et de désigner "une personne de confiance" pour éviter "ce triste parcours".

Les directives anticipées sont des instructions écrites permettant d'indiquer à l'avance ses volontés sur les décisions médicales à prendre au cas où on arrive en fin de vie et qu'on n'est plus capable de s'exprimer. Elles permettent de stipuler qu'on s'oppose à l'acharnement thérapeutique et "s'imposent au médecin", selon la loi Claeys-Leonetti. Elles priment sur tout le reste, y compris les témoignages des proches.

"Je ne sais pas s'il faut rendre obligatoires (ces directives anticipées)", a toutefois nuancé Alain Claeys, tout en préconisant une campagne de sensibilisation auprès du grand public. Pour lui, "on meurt mal dans ce pays" et "c'est un constat partagé par tous".

Interrogé sur la nécessité de modifier la loi Claeys-Leonetti, Alain Claeys a répondu que "toute loi doit être évaluée et celle-ci en particulier".

"L'état végétatif avait été reconnu et c'est à partir de là que cette situation rentre dans le cadre de la loi", a tranché Alain Claeys, questionné sur la légitimité de l'arrêt des soins de Vincent Lambert.