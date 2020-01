Violences sexuelles dans le patinage: Didier Gailhaguet, patriarche omnipotent sur les patinoires

Omnipotent, Didier Gailhaguet règne sur la Fédération française des sports de glace (FFSG) depuis 20 ans. Rien ni personne ne s'oppose à celui qui reste dans les mémoires comme l'homme du scandale de tricherie des JO de Salt Lake en 2002. Il a réussi à se sortir de plusieurs impasses mais cette fois, la famille du patinage est sérieusement ébranlée.

. Des faits extrêmement graves

Didier Gailhaguet n'est pas directement visé mais va devoir se justifier, lundi devant la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, pour avoir conservé dans son équipe Gilles Beyer, frappé d'une mesure d'interdiction d'exercer auprès de mineurs après une enquête au début des années 2000.

Ce même Gilles Beyer qui aujourd'hui est mis en cause par la patineuse Sarah Abitbol dans un livre paru jeudi ("Un si long silence", Plon) pour des faits de viols et agressions sexuelles entre 1990 et 1992 alors qu'elle était âgée de 15 à 17 ans. D'autres anciennes patineuses émettent des accusations similaires contre Beyer, publiées mercredi dans L'Equipe et L'Obs. Beyer conteste les faits relatés.

Gailhaguet ne s'est pas encore exprimé. La FFSG a annoncé jeudi dans un communiqué qu'elle réservait "sa première déclaration à Madame la Ministre des Sports". "La Fédération s'exprimera sur un nombre important d'allégations et d'inexactitudes figurant dans ces articles et livre concernant notamment la prétendue passivité de la Fédération", indique le communiqué.

. Gailhaguet, président ambitieux et habile

Agé de 66 ans, Gailhaguet a débuté comme patineur avant de devenir entraîneur à 23 ans. En 1985, il découvre Surya Bonaly, qu'il mènera à cinq titres européens avant de mettre fin à leur collaboration en 1992, lassé par les conflits qui l'opposent aux parents de la jeune fille. Il prend alors les commandes des équipes de France et poursuit son ascension en devenant président de la FFSG en 1998 et membre du Conseil à la Fédération internationale de patinage (ISU). Le monde s'ouvre à lui.

Mais en 2002, éclaboussé par l'affaire de tricherie des JO de Salt Lake en 2002 dans lequel il est mis en cause, il est interdit de toute fonction à l'international durant 3 ans. Ce qui ne l'empêche pas d'être réélu cette même année avec 84,5% des suffrages exprimés à la tête de la FFSG.

Mais en mai 2004, c'est un coup d'arrêt. Epinglé par la Cour des comptes pour des dérives de gestion de la FFSG, il doit démissionner de la présidence, contraint par son bureau exécutif. Il ne s'avoue pas vaincu et reste un personnage central du patinage français en devenant le conseiller personnel de la star des Bleus, le patineur Brian Joubert.

En décembre 2007, il revient à la présidence de la FFSG dès le premier tour de scrutin, profitant de la démission de Claude Ancelet, désavoué par une motion de défiance. En 2010, il est plébiscite avec 88% des voix après avoir pourtant été vivement critiqué pour sa gestion sportive par la secrétaire d’État aux Sports de l'époque, Rama Yade. En 2014, une mission d'inspection ministérielle est diligentée, il maintient son pouvoir avec 66 % des votes face à 2 candidats. En 2018, personne ne s'oppose à lui.

. De multiples affaires

La Fédération française, c'est lui. Didier Gailhaguet, qui a épuisé de nombreux DTN tout au long de ses mandats, est toujours le seul et unique homme à la manœuvre. En 2003, un rapport ministériel faisait état d'"un système de fonctionnement personnel", instauré par le président et intervenant "constamment sur le champs de compétences du DTN". En 2014, le patineur Gwendal Peizerat, qui brigue la présidence de la FFSG, stigmatise un système "sclérosé" et parle d'un "président qui ne transmet pas, ne laisse pas la place".

Gailhaguet traverse seul les tempêtes qui ont jalonné sa route depuis 20 ans. La plus médiatique des affaires est le scandale de Salt Lake City en 2002. Une juge française de l'épreuve de patinage artistique (couples) des JO-2002, Marie-Reine Le Gougne, est convaincue d'avoir faussé le résultat de la compétition en attribuant une note de complaisance à l'équipe russe. Elle déclare avoir agi sur instruction du président de la FFSG afin d'obtenir la complaisance des Russes envers le couple de danseurs Anissina-Peizerat qui sera sacré pour la France. Gailhaguet, lui, a toujours nié.

Souvent en conflit avec les athlètes, les entraîneurs, épinglé pour des problèmes de gestion, Gailhaguet voit désormais les affaires s'accumuler. En décembre 2019, le patineur Morgan Ciprès fait l'objet d'une enquête menée par une organisation aux Etats-Unis, soupçonné d'avoir envoyé deux photos obscènes à une fille de 13 ans fin 2017, selon le journal américain USA Today. Début janvier, la patineuse Laurine Lecavelier a été contrôlée positive à la cocaïne. Et depuis mercredi, de graves accusations de viols et agressions sexuelles envers 3 entraîneurs de patinage, dont Beyer, entachent encore son règne.