Violents orages dans le Sud, 19 départements en vigilance orange

Un épisode orageux traversait dimanche soir une grande partie du Sud de la France, avec quatre départements en vigilance orange dans le Limousin et en Auvergne, soit un total de 19, selon Météo France.

L'Allier, le Cantal, la Corrèze et le Puy-de-Dôme ont rejoint l'Ariège, l'Aveyron, la Haute-Garonne, le Gers, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Lot, le Tarn et le Tarn-et-Garonne, signalés depuis dimanche matin.

Mais aussi l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, le Gard et le Vaucluse placés sous vigilance orange, pour un épisode orageux qui devrait débuter à partir de minuit.

Selon Météo-France, les orages avec une forte activité ont parcouru un axe allant de la Haute-Garonne à l'ouest des Pyrénées Orientales. Des averses touchent aussi l'Auvergne. Les pompiers de Haute-Garonne ont recensé une vingtaine d'interventions mais "ça tire à sa fin".

Une rafale à 100 km/h à été relevée à Clarac et 93 km/h à Toulouse-Francazal en Haute-Garonne. On a relevé 29 mm de pluie à Arudy (Pyrénées-Atlantiques) et observé de la grosse grêle près de Pau et dans les Pyrénées-Atlantiques. Nombreuses chutes d'arbres aussi dans les Hautes-Pyrénées, dans le Gers et le Tarn.

Dans la principauté d'Andorre, de gros grêlons sont tombés pendant environ vingt minutes, jusqu'à constituer des paysages entièrement enneigés.

"Ca tombait tout blanc", a confié à l'AFP Antonio Casal, qui travaille dans un hôtel près de la frontière. "Mais c'est normal ici, à 2.200 mètres, la météo change extrêmement vite", a expliqué l'employé, "ça n'a rien d'extraordinaire pour nous, et depuis, tout a fondu !".

L'épisode orageux, qui "nécessite une vigilance particulière", a d'abord touché le Sud-Ouest. Les orages ont ensuite atteint les Pyrénées pour déborder rapidement vers les plaines.

Ils s'accompagnent alors de fortes rafales de vent de l'ordre de 80 à 100 km/h - parfois plus, localement, précise l'opérateur météo - , ainsi que d'une forte activité électrique. Vers 22h00, les impacts de foudre les plus nombreux se situaient dans le Tarn, l'Aveyron et l'Aude après avoir traversé la Haute-Garonne, selon le site Meteociel.fr.

Ces orages s'accompagnent également de chutes de grêle et de fortes précipitations, pouvant localement dépasser les 30 mm en moins d'une heure, et entraînant alors une brusque chute des températures de 10 à 15°.

L'épisode orageux s'atténuera progressivement dans le Sud-Ouest vers le milieu de la nuit, pour gagner le Sud-Est et Centre-Est, où il devrait durer jusqu'à lundi en milieu de matinée.

Dans l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, le Gard et le Vaucluse, les orages présenteront des caractéristiques similaires à ceux décrits précédemment mais avec des lames d'eau ponctuelles plus élevées, de l'ordre d'une centaine de mm.

L'opérateur météo précise que cet épisode pluvio-orageux se classe tout de même un cran en dessous de celui que ces régions ont connu jeudi.

A noter, les départements situés de l'Auvergne aux Alpes, placés en vigilance jaune, pourront être concernés par de forts orages, mais "moins généralisés".

Certaines préfectures, comme celle de Haute-Garonne, ont mis en place des dispositifs d'urgence et appellent "chacun à être très vigilant et à respecter les consignes de sécurité.