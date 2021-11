Virgin Galactic révèle la gagnante de deux sièges pour l'espace

La société spatiale Virgin Galactic a annoncé mercredi la gagnante de deux sièges pour un voyage dans l'espace: une femme de 44 ans vivant à Antigua-et-Barbuda, qui a remporté ces tickets actuellement vendus à un prix de 450.000 dollars grâce à un simple tirage au sort.

Keisha Schahaff a décidé qu'elle s'y rendrait accompagnée de sa fille de 17 ans, une étudiante en sciences actuellement au Royaume-Uni pour ses études, et rêvant de travailler pour la Nasa.

La nouvelle lui a été annoncée par le fondateur de Virgin Galactic en personne, qui s'est rendu chez elle à Antigua-et-Barbuda début novembre.

"Je pensais juste faire un entretien sur Zoom", a raconté à l'AFP Keisha Schahaff. "Quand j'ai vu Richard Branson entrer, j'ai commencé à crier! Je ne pouvais pas y croire."

"Petite, j'ai toujours été fascinée par l'espace", a-t-elle ajouté. "C'est une opportunité géniale pour moi de me sentir en vie."

Keisha Schahaff a remporté ce prix en participant à une levée de fonds organisée par Virgin Galactic sur la plateforme Omaze, qui a permis de rassembler 1,7 million de dollars. L'argent sera reversé à l'ONG Space for Humanity, qui oeuvre pour un accès plus large à l'espace.

Le montant du don versé par Keisha Schahaff n'a pas été révélé, mais ceux-ci commençaient dès 10 dollars seulement. La collecte a attiré près de 165.000 participants en huit semaines, a déclaré Virgin Galactic dans un communiqué.

"Etre capable de donner aux gens de tous âges et de tous milieux un accès équitable à l'espace, et en retour, l'opportunité d'inspirer et de guider les autres une fois sur Terre, est ce vers quoi Virgin Galactic tend depuis deux décennies", a déclaré le Britannique Richard Branson, cité dans le communiqué.

Keisha Schahaf fera partie des "premiers astronautes" de Virgin Galactic, mais sa place dans la file d'attente n'a pas encore été déterminée, selon une porte-parole de l'entreprise.

Virgin Galactic a déjà pré-vendu quelque 700 tickets pour l'espace: 600 entre 2005 et 2014, puis 100 nouveaux depuis août, lorsqu'ils ont été remis en vente pour un prix de 450.000 dollars.

L'objectif est d'en écouler 1.000 au total avant le lancement des vols commerciaux, dont le premier doit avoir lieu au quatrième trimestre 2022, après une période d'améliorations des appareils actuellement en cours.

Le 11 juillet dernier, Richard Branson était lui-même monté à bord du vaisseau SpaceShipTwo lors d'un vol d'essai, accompagnés par des employés de Virgin Galactic.

Le voyage proposé n'offre que quelques minutes en apesanteur: un énorme avion porteur décolle d'une piste classique, puis largue en altitude le vaisseau, qui ressemble à un gros jet privé.

Celui-ci allume alors son moteur jusqu'à dépasser les 80 km d'altitude -- la limite de l'espace selon l'armée américaine --, puis redescend en planant.