Virus: 30 arrestations lors d'une manifestation à Amsterdam contre les restrictions sanitaires

La police néerlandaise a déclaré dimanche avoir arrêté 30 personnes à Amsterdam lors d'une manifestation, interdite par les autorités, contre les restrictions sanitaires en vigueur aux Pays-Bas, où un nouveau confinement a été imposé face à la propagation du variant Omicron.

Des milliers de personnes se sont rassemblées sur la Museumplein, l'une des principales places de la capitale néerlandaise, a observé un correspondant de l'AFP.

"À la demande du maire, la police est intervenue et un total de 30 suspects ont été arrêtés", a indiqué dans un communiqué la police, précisant que quatre agents avaient été blessés.

Les personnes ont été arrêtées notamment pour trouble à l'ordre public, voies de fait, possession d'arme prohibée, et non-respect des forces de l'ordre, a ajouté la police.

Au moins deux manifestants ont été blessés, ont rapporté les médias locaux.

La police anti-émeute a été déployée et certains agents ont dû recourir à la force lorsque les manifestants refusaient de quitter la place malgré un avertissement, a précisé la police.

"Ici c'est la Hollande ! Pouvoir au peuple!", a scandé un des manifestants.

Les restrictions sanitaires sont strictes aux Pays-Bas. Un nouveau confinement y a été imposé à la population une semaine avant Noël face à une nouvelle vague du Covid-19 et à la propagation du variant Omicron.

Tous les magasins non essentiels, restaurants, bars, cinémas, musées et théâtres sont fermés jusqu'au 14 janvier et les écoles au moins jusqu'au 9 janvier.

À l'extérieur, seuls les rassemblements de deux personnes sont autorisés, sauf exceptions comme les enterrements. Mais aucune restriction à la circulation n'a été décidée.