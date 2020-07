Virus: accélération inexorable de la pandémie, nouvelles restrictions sanitaires

La pandémie de coronavirus, qui a fait près de 650.000 morts, poursuivait inexorablement son accélération lundi, amenant de nouveaux pays, de l'Asie à l'Europe, à imposer des mesures sanitaires plus strictes.

Si l'Amérique latine et les Caraïbes sont devenues la région la plus touchée, devant l'Amérique du Nord, l'inquiétude est générale face à l'épidémie qui continue de s'étendre dans le monde avec plus de cinq millions de nouveaux cas détectés depuis le 1er juillet, soit plus d'un tiers du nombre total de cas déclarés.

Face à cette progression, Hong Kong a rendu obligatoire le port du masque en public. "La situation épidémique est extraordinairement grave à Hong Kong", a déclaré l'adjoint de la cheffe de l'exécutif Matthew Cheung, en annonçant que les rassemblements en public de plus de deux personnes seraient interdits.

Même inquiétude en Belgique, un des pays qui compte le plus grand nombre de morts du Covid-19 par rapport à sa population (85 pour 100.000 habitants), où les autorités envisagent de durcir les mesures de prévention.

"L'augmentation rapide du nombre de cas est inquiétante", a déclaré la professeure Frédérique Jacobs, qui dirige la clinique de maladies infectieuses à l'hôpital Erasme de Bruxelles, soulignant que la situation était particulièrement problématique dans la province d'Anvers.

De son côté, la région allemande Bavière veut désormais faire tester tous les voyageurs. Ces tests seront ouverts à tout le monde mais ne seront cependant pour le moment pas obligatoires.

Londres a par ailleurs décidé de soumettre depuis dimanche les passagers en provenance d'Espagne à une période d'isolement, suscitant une vive réaction des autorités de ce pays, deuxième destination touristique mondiale derrière la France, et qui a clamé haut et fort être "un pays sûr".

Au total, la pandémie a fait au moins 649.577 morts dans le monde, sur plus de 16.295.350 cas, selon un bilan établi lundi par l'AFP.

- Le hajj en format réduit -

Pour la première fois de l'histoire moderne, le grand pèlerinage à La Mecque, en Arabie saoudite, se fera à partir de mercredi avec un nombre de fidèles très réduit. Seuls 10.000 Saoudiens et résidents étrangers du royaume sont autorisés cette année à effectuer le hajj, contre 2,5 millions l'an dernier.

A quelques jours de l'Aïd al-Adha, une fête traditionnellement marquée par des réunions familiales, le Maroc a annoncé qu'il allait limiter les déplacements entre grandes villes.

En Papouasie Nouvelle Guinée, le gouvernement a ordonné lundi le confinement de la capitale, Port Moresby, après le premier décès confirmé dû au virus.

D'autres pays comme le Venezuela et l'Algérie ont décidé de reconduire des mesures de confinement local. L'Indonésie a elle annoncé avoir franchi la barre des 100.000 contaminations.

La Chine a fait état lundi de 61 nouveaux malades du Covid-19 en 24 heures, la plus importante augmentation journalière depuis mi-avril, après l'apparition de foyers dans trois provinces dont le Xinjiang (nord-ouest).

Les Etats-Unis, pays le plus touché au monde, comptent pour leur part près de 4,230 millions de contaminations et près de 150.000 morts. Le nombre de nouveaux cas positifs a toutefois nettement ralenti dimanche à 55.187, son plus bas niveau depuis près de deux semaines.

- Vaccin expérimental -

Le gouvernement américain s'est engagé à porter à jusqu'à près d'un milliard de dollars au total son soutien au développement d'un potentiel vaccin mis au point par la société américaine de biotechnologie Moderna, et qui s'apprête à entrer dans la dernière phase de son essai clinique.

Ce vaccin expérimental, qui a déclenché des anticorps contre le coronavirus chez les 45 participants dans une première phase, pourra ainsi être testé à partir de lundi sur 30.000 personnes.

Le Brésil, pays latino-américain le plus touché, a recensé dimanche près de 25.000 cas supplémentaires, pour un total de 2,4 millions. Il déplore plus de 87.000 morts.

L'Europe totalisait lundi 208.082 décès pour 3.073.979 cas, l'Amérique latine et les Caraïbes 184.168 décès (4.392.800 cas), les Etats-Unis et le Canada 155.854 décès (4.348.051 cas), l'Asie 57.914 décès (2.517.025 cas), le Moyen-Orient 25.600 décès (1.098.235 cas), l'Afrique 17.767 décès (848.612 cas), et l'Océanie 192 décès (16.648 cas).

- Jeunes mais pas "invincibles" -

Au Canada, les adultes de moins de 39 ans constituent désormais une nette majorité des nouveaux cas de Covid-19 recensés, ont averti dimanche les autorités sanitaires en appelant les jeunes à ne pas se sentir "invincibles".

Les personnes âgées ne sont pas les seules à risquer de graves problèmes de santé en cas de contamination, a mis en garde le Dr Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du pays: sur les cas de Covid-19 signalés la semaine dernière, "63% concernaient des jeunes de moins de 39 ans, dont un tiers (31%) a été hospitalisé".

En France aussi, des élus inquiets ont appelé les jeunes à davantage de prudence et ordonné la fermeture de lieux de rassemblements comme les plages, les parcs et les jardins publics la nuit dans la ville côtière de Quiberon, dans l'ouest.

Au Royaume-Uni, le gouvernement a dévoilé un vaste plan de lutte contre le surpoids et l'obésité, considérés comme des facteurs aggravants face à la maladie et qui concernent presque les deux tiers (63%) de la population britannique.

Ce plan marque un virage à 180 degrés pour le Premier ministre Boris Johnson, qui s'était auparavant déclaré contre les "taxes sur nos péchés" et une approche "maternisante" de l'Etat.

