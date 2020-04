Virus : deux entrepreneuses du Bahreïn donnent du style aux masques

Couleurs vives, petits carreaux ou imprimés floraux, deux jeunes entrepreneuses bahreïnies apportent du style aux austères masques de protection qui font désormais partie du quotidien du monde entier face à la pandémie de Covid-19.

Avec leurs marques respectives, Noor Khamdan et Nada Alawi veulent chacune encourager la population du plus petit pays du Golfe à porter ce bout de tissu qui peut empêcher la transmission de la maladie.

Noor Khamdan y reproduit des symboles de la culture locale, allant du keffieh porté par les hommes dans le Golfe, appelé "ghutra", au drapeau blanc et rouge du Bahreïn.

"Le masque que vous portez a pour but de vous protéger, vous et les autres, mais aussi d'apporter de la couleur et de la joie dans votre vie en ces temps difficiles", souligne à l'AFP Noor Khamdan, fondatrice de BH Masks.

Pour cette mère de trois enfants, les masques "colorés et lavables" d'environ 3 euros, permettent aussi de "réserver les masques chirurgicaux à ceux qui en ont le plus besoin, comme le personnel médical".

A l'instar de nombreux autres pays du Golfe, Bahreïn a rendu le port du masque obligatoire dans les lieux publics, après avoir assoupli certaines restrictions liées au confinement, avec le début du ramadan cette semaine.

Le pays a officiellement enregistré plus de 2.600 infections, dont huit décès.

Nada Alawi, co-fondatrice de la marque de mode Annada, transforme des foulards au design unique en masques, disant vouloir répondre aux exigences de ceux qui attendent "quelque chose de différent".

"Certaines personnes veulent porter quelque chose qui leur donne un peu de bonheur, un peu d'inspiration", explique-t-elle à l'AFP.

Avec des masques qui dissimulent la moitié du visage, et donc de ses expressions, la mode devient, dit-elle, "une façon d'affirmer la personnalité de quelqu'un, quand il a de la couleur sur son visage", par exemple.

Les masques Annada sont emballés dans une boîte à cadeau bleu turquoise, nouée par un ruban gris. Vendus par lots de trois, ils coûtent environ 50 euros. Et 25% des bénéfices sont reversés à des œuvres caritatives.

Un idée cadeau inattendue mais, pour Nada Alawi, "même dans des moments comme celui-ci, vous voulez être surpris et avoir l'impression de vous embellir".