Virus en Corée du Sud: des fidèles de Shincheonji en quarantaine dans un grand ensemble

Derrière un portail métallique fermé, avec un panneau interdisant l'entrée aux personnes extérieures, une trentaine de jeunes femmes sont confinées depuis une semaine dans un ensemble de logements sociaux de la ville de Daegu (sud), principal foyer de l'épidémie liée au nouveau coronavirus en Corée du Sud.

Toutes sauf trois appartiennent à l'Eglise Shincheonji, l'un des multiples groupes sectaires et religieux du pays. Cette puissante et riche organisation fondée en 1984, également connue sous le nom de Temple du Tabernacle du témoignage, est accusée d'être à l'origine de la propagation de la maladie en Corée du Sud, l'un des pays les plus touchés au monde.

Un tiers des 142 résidentes ont été testées positives au virus. Ce grand ensemble, le Hanmaeum, est réservé aux jeunes femmes défavorisées et la majeure partie des habitantes appartiennent à Shincheonji dont le centre à Daegu n'est qu'à deux kilomètres.

Les autorités ont commencé par placer toutes les habitantes, contaminées ou pas, en quarantaine chez elles dans ces immeubles aux couleurs pastel, datant des années 1980. Celles qui étaient contaminées ont ensuite été conduites dans des centres médicaux, 48 autres, testées négatives, ont pu repartir dans leurs familles. Trente restent encore à l'isolement dans leurs appartements, dans des conditions éprouvantes.

L'une des recluses, jointe par l'AFP, se plaint sous couvert de l'anonymat de n'avoir "aucune issue en vue, même si j'ai été testée négative au virus".

"Je me réveille le matin et passe des heures à lire des livres ou à étudier", confie-t-elle.

- Des drones devant les fenêtres -

"C'est même compliqué d'ouvrir mes fenêtres maintenant, à cause des drones que les journalistes font voler pour prendre des photos", témoigne la jeune femme qui s'est pourtant pliée de bonne grâce à cette mesure de quarantaine. "J'aimerais que l'on ait des informations officielles plus claires sur la date à laquelle tout cela sera terminé".

Née dans une famille protestante, elle a découvert Shincheonji à l'âge adulte. "Je prie en moyenne une heure par jour. Je prie à chaque repas et quand je me sens en difficulté", dit-elle.

Plus de 60% des 7.869 personnes infectées en Corée du Sud sont liés à Shincheonji. La plupart des adeptes sont des femmes, pour beaucoup entre vingt et trente ans.

Selon les autorités, ce facteur explique en partie le taux de létalité relativement bas dans le pays (0,84%).

Le coronavirus fait en effet plus de victimes parmi les personnes âgées et notamment les hommes.

Shincheonji a été fondée par Lee Man-hee, aujourd'hui âgé de 88 ans. Les fidèles pensent qu'il a repris le rôle de Jésus Christ et emmènera 144.000 personnes avec lui au paradis au Jugement dernier.

- Un mode de recrutement agressif -

Cette Eglise a un mode de recrutement très agressif, explique un ancien adepte, Kim Jong-chol, qui a passé plus de dix ans à faire du prosélytisme avant de renier sa foi.

"Les recruteurs prennent pour cible les jeunes socialement vulnérables, ils souffrent d'une faible estime d'eux-mêmes notamment car ils ont de plus en plus de difficultés à trouver un emploi une fois leur diplôme universitaire en poche", souligne-t-il.

Masquant leur dessein, les recruteurs encouragent d'abord les candidats potentiels à suivre six mois de "séances de psychothérapie" avant de dévoiler le véritable objectif à ceux qui mordent à l'hameçon.

Une fois recrutés, les nouveaux convertis sont invités à "couper les liens" avec leurs familles et vivre près d'autres membres de Shincheonji, ajoute-t-il. Le grand ensemble de Hanmaeum en est "un parfait exemple", selon lui.

Shincheonji nie inciter les jeunes recrues à abandonner leurs liens familiaux, affirmant que de telles décisions sont des choix faits par des adultes. "Nous n'avons aucune raison d'encourager de telles ruptures", déclare un représentant de Shincheonji, Kim Young-eun.

La jeune femme en quarantaine affirme pour sa part entretenir de bonnes relations avec ses proches et accuse les médias d'être à l'origine d'histoires "provocatrices".