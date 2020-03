Virus en Italie: boom des achats de farine pour cuisiner maison

Les ventes de farine ont enregistré un boom de 80% en Italie depuis le début des mesures de confinement, qui incitent la population à cuisiner davantage maison, a annoncé mardi le principal syndicat agricole du pays.

"Avec +80% des achats de farine, on assiste à un boom du pain, des pâtes et des desserts faits maison dans les familles italiennes (...), contraintes de rester chez elles en raison des limitations aux déplacement", explique la Coldiretti dans un communiqué.

Parmi les autres ingrédients dont la cote a grimpé depuis deux semaines dans les caddies italiens figurent aussi le sucre (+28%) et le lait UHT (+20%).

Contraints de passer plus de temps chez eux et à limiter les sorties pour faire des courses, les Italiens se sont remis à préparer des desserts, du pain et des pâtes maison. Ce phénomène concerne presque une famille sur trois (32%), selon l'enquête de l'Institut Ixé pour Coldiretti.

Ce retour à la tradition serait motivé, souligne la Coldiretti, par la nécessité de réduire au minimum les sorties quotidiennes pour éviter les risques de contagion, notamment dans les files d'attente devant les boulangeries, épiceries et supermarchés.

La cuisine revient ainsi au centre de la vie quotidienne, dès le petit-déjeuner et les décisions à prendre sur les menus du reste de la journée avec la contribution de tous les membres de la famille, se réjouit le syndicat, qui salue "un style de vie plus sain sans malbouffe".

Le syndicat invite d'ailleurs les cuisiniers en herbe à lui envoyer des vidéos de recettes en vue de les publier sur les réseaux sociaux.

Des cuisiniers professionnels de toute l'Italie ont été en outre sollicités par la Coldiretti pour créer des tutoriels et des cours de cuisine en ligne sur le site www.campagnamica.it. Ils y donnent des trucs et secrets pour réussir pâtes et desserts.

Ce site permet de "rester devant ses fourneaux et sa table de cuisine tout en faisant un voyage aux quatre coins de l'Italie à travers ses principales recettes: ravioli du Piémont (nord-ouest), petits gnocchi de la Lombardie (nord), tarte aux raisins de Calabre (sud), petits fagots de chou noir et saucisse des Marches (centre-est), tagliatelle à la salade de Trévise de Vénétie (nord-est)..."