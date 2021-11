Virus: l'Afrique du Sud se sent "punie" pour sa transparence sur Omicron

L'Afrique du Sud, dont les citoyens sont devenus persona non grata partout dans le monde après l'annonce d'un nouveau variant inquiétant, se sent "punie" et injustement traitée alors que ce sont ses scientifiques qui l'ont découvert et ont rapidement sonné l'alarme.

Le gouvernement dénonce sa stigmatisation pour être l'annonceur de mauvaises nouvelles, à l'instar d'une multitude d'internautes sud-africains aussi indignés qu'inquiets.

Ces interdictions de voyager reviennent "à punir l'Afrique du Sud pour son séquençage génomique avancé et sa capacité à détecter plus rapidement de nouveaux variants", a estimé le gouvernement samedi, deux jours après l'annonce de la découverte d'Omicron.

"L'excellence scientifique doit être applaudie et non punie", insiste le communiqué.

"De nouveaux variants ont été détectés dans d'autres pays. Chacun de ces cas n'a aucun lien récent avec l'Afrique australe. Il convient de noter que la réaction à l'égard de ces pays est radicalement différente de celle des cas en Afrique australe", regrette le ministère des Affaires étrangères.

L'Organisation mondiale de la Santé a recommandé de ne pas imposer pour l'instant de restrictions de voyage en raison du nouveau variant. Sans grand effet.

Le ministre sud-africain de la Santé, dès vendredi soir, au lendemain de la révélation de ce nouveau variant sous sa houlette, décriait la réaction pavlovienne et "draconienne", la "panique" de nombreux pays qui ont immédiatement fermé leurs frontières avant même d'en savoir plus sur sa dangerosité.

"Certains dirigeants cherchent des boucs émissaires pour résoudre un problème qui est mondial", dénonçait Joe Phaahla.

- Scientifiquement infondé -

Pretoria redoute l'impact de ces fermetures sur "les familles, le secteur du voyage et du tourisme, les entreprises".

Mais aussi qu'elles dissuadent d'autres pays de signaler la découverte de prochains variants de peur de se retrouver sanctionnés.

"On est parfois puni pour avoir été transparent et fait les choses rapidement", a regretté la star de la virologie sud-africaine Tulio de Oliveira dont l'équipe a détecté le variant.

Selon le chercheur brésilien, basé en pays zoulou, les interdictions de voyager n'ont "scientifiquement pas beaucoup de sens" dans la lutte contre le Covid, rappelant que Washington l'avait imposé à la Chine au début de la pandémie, avant de se retrouver avec le nombre le plus élevé d'infections.

Le directeur adjoint des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), Ahmed Ogwell, a aussi twitté contre ces fermetures de frontières "non scientifiques, irréfléchies".

Les voyageurs, pris dans le chaos des aéroports pour rentrer chez eux le plus vite possible, déploraient aussi ces réactions de repli.

"Ils se foutent pas mal de ce que les scientifiques sud-africains pensent de tout ça. Ils sont juste dans un état second, une panique totale face à ce nouveau variant", soupirait Nica Kruger, Sud-Africaine de 26 croisée en pleurs à l'aéroport de Johannesburg.

Le gouvernement plaide aussi les atouts de l'Afrique du Sud face à la pandémie, sa capacité à tester, l'application maintenue des protocoles sanitaires, soutenus "par une communauté scientifique de classe mondiale".

Cela "devrait rassurer nos partenaires mondiaux sur le fait que nous faisons aussi bien qu'eux dans la gestion de la pandémie", argumente Pretoria.

Bémol de taille, un taux de vaccination complète qui plafonne à 23,8% de Sud-Africains. C'est beaucoup plus que dans le reste de l'Afrique, où la moyenne reste en dessous de 7%, mais bien loin des 54% de la population mondiale.