Virus: l'Italie ferme les écoles, recommande moins de contacts rapprochés

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a annoncé mercredi la fermeture de toutes les écoles et universités et demandé de limiter les contacts au sein de la population pour contrer l'épidémie de coronavirus qui a fait 107 morts dans le pays, troisième le plus touché au monde.

La fermeture des écoles décidée "à titre de précaution" sera "effective à partir de demain" jeudi et jusqu'au 15 mars et soumise à révision, a précisé M. Conte à la presse, après avoir réuni tous ses ministres. L'Italie, 7e économie mondiale, est le premier pays européen et du G7 à adopter une mesure aussi draconienne.

Lors d'une brève intervention, il a expliqué que l'Italie "se concentre sur l'adoption de toutes les mesures pour endiguer le virus ou retarder sa diffusion parce que le système de santé, bien qu'efficace et excellent, risque d'entrer en surchauffe, surtout en thérapie intensive et juste avant cette phase si la crise devait se poursuivre".

"Tant que le nombre de cas (en thérapie intensive) sont limités, le système sanitaire peut les assister de façon efficace mais en cas de croissance exponentielle, non seulement l'Italie mais aucun pays au monde ne pourrait affronter une telle situation", a-t-il ajouté ensuite dans un vidéo message au ton grave.

L'Italie est juste derrière la Chine et la Corée du Sud en nombre de contaminations, avec 3.089 cas, selon le dernier bilan de la Protection civile italienne. Parmi les 1.346 personnes encore hospitalisées mercredi, 295 se trouvent en soins intensifs, environ 10% des cas.

Dans ce message posté sur Facebook, M. Conte a appelé les Italiens "à faire tous ensemble un effort de plus", en limitant les contacts pour stopper la diffusion du virus. "Nous sommes un pays fort et ce n'est pas la première fois que nous sommes devant une urgence nationale", a-t-il dit.

"Il ne faut pas bouleverser nos habitudes", a assuré M. Conte dans son message, tout en appelant à "se laver les mains souvent, tousser dans un mouchoir ou le pli du coude, maintenir un mètre de distance, éviter les accolades, poignées de mains et les endroits surpeuplés".

Les matchs de foot devront se jouer à huis clos, a-t-il dit, confirmant des informations des médias, qui assurent aussi que les supporteurs n'auront pas non plus accès aux entraînements des équipes. Ces mesures devraient être valables un mois.

Les écoles et universités étaient déjà fermées dans les trois régions les plus touchées: la Lombardie (la région de Milan), l'Emilie-Romagne et la Vénétie (autour de Venise).

Le gouvernement va mettre en place des mesures pour faciliter l'enseignement à distance et pour aider financièrement les parents de jeunes enfants dans le cas où l'un des deux doit rester à la maison pour s'en occuper.

- "des mesures économiques" -

La quasi-totalité des 21 régions italiennes ont recensé des cas de contagion, excepté pour le moment le Val D'Aoste, frontalier de la France.

Le gouvernement va demander aussi d'éviter au maximum rassemblements et foules. C'est pourquoi tous les salons, conférences et congrès devraient être reportés, en particulier dans le secteur de la santé, de manière à libérer au maximum le personnel sanitaire. La Biennale d'architecture qui devait se tenir en juin a été repoussée au mois d'août.

L'essentiel des morts italiens étaient des personnes âgées - généralement octogénaires et nonagénaires - ou atteintes de pathologies antérieures.

Selon la ministre de l'Education, le conseil des ministres a également "discuté de mesures économiques", alors que l'économie italienne, déjà anémique, est affectée par l'épidémie, en particulier le secteur du tourisme qui représente 13% du PIB. Selon l'association Confturismo-Confcommercio, 31,6 millions de touristes en moins viendront en Italie entre le 1er mars et le 31 mai, soit un manque à gagner de 7,4 milliards d'euros.

L'économie va avoir besoin "d'une thérapie de choc", et Rome va "demander à l'Union européenne toute la souplesse possible pour aider nos familles et entreprises", a ajouté M. Conte, en promettant "un plan extraordinaire de chantiers publics et privés".