Virus: le relais de la flamme olympique annulé dans la ville japonaise de Matsuyama

Le relais de la flamme olympique des Jeux de Tokyo sera annulé dans la ville de Matsuyama (ouest du Japon) en raison de la situation sanitaire, a annoncé mercredi un responsable local, une semaine après une décision similaire dans un autre département.

"Nous allons annuler le relais de la flamme à Matsuyama", a déclaré Tokihiro Nakamura, gouverneur du département d'Ehime, dont Matsuyama est la capitale. "Nous célèbrerons l'arrivée de la flamme d'une manière qui n'implique pas de public", a-t-il précisé.

Les services médicaux d'urgence du département sont confrontés à une "pression extrême" avec l'augmentation des cas quotidiens de Covid-19, a-t-il ajouté.

M. Nakamura a précisé que la décision avait été acceptée par le comité organisateur de Tokyo-2020, qui n'a pas immédiatement commenté l'information.

Cette annonce intervient alors que le Japon a marqué mercredi le cap des 100 jours avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, reportés en 2020 à cause de la pandémie et qui doivent maintenant se tenir du 23 juillet au 8 août prochains.

Le relais de la flamme olympique, parti le 25 mars de Fukushima (nord-est) et qui doit traverser l'ensemble des 47 départements japonais, devait passer le 21 avril à Matsuyama, ville d'origine du golfeur Hideki Matsuyama, devenu dimanche le premier homme japonais à remporter un titre majeur de golf.

Le passage de la flamme a déjà été jugé indésirable dans les rues du département d'Osaka à cause du nombre de cas de coronavirus en forte augmentation. L'événement a été relocalisé dans un parc fermé au public.

A l'approche des JO, les organisateurs font face à un nombre croissant de difficultés. La persistance de la pandémie et de brusques résurgences du coronavirus, y compris au Japon, perturbent les préparatifs des Jeux et alimentent l'incertitude quant à la possibilité, et l'opportunité, d'organiser l'événement cet été.

De nouvelles restrictions sanitaires sont en vigueur à Tokyo et dans d'autres villes nippones, et des épreuves tests des JO ont dû être reportées.