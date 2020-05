Virus: les cafés rouvrent en France, lent redressement de l'économie en vue aux Etats-Unis

Des glaces à Rome et bientôt des cafés en terrasse à Paris: l'Europe a poursuivi jeudi son déconfinement grâce à la décrue de la pandémie de coronavirus, contrastant avec de nouveaux records battus en Amérique latine et le lourd bilan de 100.000 morts aux Etats-Unis.

A genoux, l'économie américaine a toutefois semblé jeudi entamer un lent redressement avec la première baisse, depuis le début de la crise du Covid-19, du nombre de chômeurs indemnisés.

Mais il reste à un niveau historiquement élevé: 41 millions d'Américains ont pointé au chômage --parfois temporairement-- depuis l'adoption, mi-mars, des mesures massives de confinement dans ce pays le plus endeuillé du monde par la pandémie.

En France, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé, à la faveur de "bons" résultats sanitaires, la réouverture notamment des cafés et des restaurants à partir du 2 juin, mais avec des restrictions, en particulier à Paris.

"La liberté enfin va redevenir la règle et l'interdiction constituera l'exception", a-t-il déclaré.

Au même moment, une flambée de nouveaux cas en Corée du Sud et au Sri Lanka illustre les risques de résurgence de la pandémie.

Apparue en décembre en Chine, elle a fait plus de 357.000 morts, et plus de 5,7 millions de malades ont été diagnostiqués dans le monde, selon un décompte établi par l'AFP à partir de sources officielles.

Les Etats-Unis ont passé mercredi la barre des 100.000 morts, sur près de 1,7 million de cas, mais les experts s'accordent à dire que ce bilan officiel est vraisemblablement en dessous de la réalité.

Après avoir tweeté et retweeté plus d'une quarantaine de fois sur d'autres sujets depuis le franchissement de ce seuil sans y faire allusion, le président Donald Trump a présenté jeudi ses condoléances aux proches des victimes.

- Séoul rétablit des restrictions -

Jeudi, les nouveaux cas en Corée du Sud et au Sri Lanka ont ravivé les inquiétudes sur la possible "deuxième vague" de contamination, que redoutent tous les pays.

En Corée, 79 nouveaux cas ont été détectés en une journée, chiffre le plus élevé depuis le 5 avril. Les autorités coréennes, dont la réponse à la pandémie a été érigée en modèle d'efficacité, ont immédiatement rétabli des restrictions qu'elles avaient récemment levées.

Au Sri Lanka, des mesures ciblées de confinement vont être remises en place, après que 252 Sri Lankais d'un groupe de 460 rentrés dans la semaine du Koweït ont été testés positifs.

De nouveaux cas ont également été découverts dans une base navale, près de Colombo, où 771 marins et leurs proches ont été testés positifs, soit plus de la moitié des 1.469 cas recensés au niveau national.

- "Gelati" en Italie -

En Europe, où plus de 175.000 personnes ont déjà succombé à la maladie, le mouvement de déconfinement s'accélère à la faveur d'indicateurs à la baisse dans tous les pays.

La Commission européenne a dévoilé mercredi un plan de relance exceptionnel de 750 milliards d'euros, le plus grand jamais visé par les 27. Reste cependant encore à en négocier les termes.

Les premiers bénéficiaires seraient deux pays particulièrement endeuillés par la pandémie, l'Italie et l'Espagne.

En France, le Premier ministre a détaillé la 2e phase du plan de déconfinement.

Dès le 2 juin seront levées les restrictions de déplacements à l'intérieur du pays et cafés, bars et restaurants, fermés depuis le 15 mars, pourront rouvrir sous conditions, sauf en région parisienne où seules les terrasses pourront accueillir des clients.

Le même jour, musées et monuments seront autorisés à rouvrir partout en France. Le masque y sera obligatoire, comme dans les théâtres et cinémas. Piscines et salles de sport vont également rouvrir progressivement, ainsi que les établissements scolaires du pays.

Mais les rassemblements restant limités à 10 personnes maximum, les grands événements sont toujours suspendus.

La Ligue 1 française reste ainsi le seul championnat européen majeur définitivement interrompu, après l'annonce jeudi que l'Angleterre et l'Italie allaient reprendre, dans la foulée de l'Allemagne et de l'Espagne.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé jeudi un nouvel assouplissement du confinement dès la semaine prochaine en Angleterre.

Les pays du Sud de l'Europe, où le tourisme représente une part importante du PIB, annoncent également les uns après les autres la fin des mesures restrictives.

Rome plaide pour que le 15 juin soit adopté dans toute l'UE comme date de réouverture des frontières intérieures.

En attendant, les Italiens retrouvent le plaisir de déguster leurs célèbres "gelati" au soleil, un glacier milanais ayant même lancé un parfum Covid-19. La recette? Chocolat blanc et sauce pistache.

Les glaces "m'ont beaucoup manqué", confie Marco, son masque de protection baissé sur le cou pour engloutir "la meilleure glace de Rome" sur la place de Testaccio.

- Urgence en Amérique latine -

Au Brésil par contre, l'urgence reste de tenter de contrôler la pandémie. Le pays a dépassé mercredi pour la cinquième fois 1.000 morts en une journée (1.086 mercredi).

Pourtant l'Etat de Sao Paulo, poumon de l'économie brésilienne, a annoncé "la reprise raisonnée de certaines activités économiques" à partir de lundi. Les hôpitaux de cet Etat sont actuellement dangereusement proches de la saturation, mais ce redémarrage sera affiné selon la situation sanitaire de chaque municipalité.

Le Pérou voisin, entre autres pays latino-américainsdurement touchés, a battu mercredi son record de décès (195).

Dans toute l'Amérique latine, la pandémie se propage notamment dans les bidonvilles où des millions d'habitants sont dans l'impossibilité de respecter les mesures préventives, au risque de mourir de faim.

La Russie de son côté a dépassé jeudi le seuil des 4.000 décès officiellement dus au coronavirus, et annoncé voir se confirmer le ralentissement du nombre quotidien de nouvelles contaminations.

Mais à Saint-Péterbourg, deuxième ville du pays et deuxième site le plus touché après Moscou et sa région, de nombreux malades du coronavirus continuent d'affluer, selon plusieurs sources.

Dans le secteur du transport aérien, saigné à blanc avec des avions cloués au sol dans le monde entier, la compagnie britannique EasyJet a annoncé jeudi la suppression de 4.500 postes et la compagnie nationale koweïtienne le licenciement de 1.500 expatriés.

Dans l'automobile, Nissan a annoncé la fermeture de son usine de Barcelone, qui emploie quelque 3.000 personnes, tandis que Renault envisage la suppression d'environ 15.000 emplois dans le monde, dont 4.600 en France, selon des sources proches concordantes.

