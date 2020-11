Virus: les restrictions prêtes à durer en Europe, malgré la contestation

Les restrictions pour faire face à la pandémie de Covid-19 pourraient durer plusieurs mois dans les pays européens, de l'Allemagne à la France, les gouvernements se préparant à des mesures sur le long terme malgré des mouvements de contestation.

Les restrictions en Allemagne pourraient se prolonger "pendant au moins les quatre ou cinq prochains mois", a estimé dimanche le ministre allemand de l'Economie Peter Altmaier, douchant les espoirs d'une fin rapide des mesures mises en place il y a deux semaines. Elles prévoient la fermeture pendant un mois au moins de toute une série d'établissements, dans la gastronomie, les loisirs, le sport et la culture.

"De nombreuses personnes espèrent maintenant de façon compréhensible un relâchement, une réouverture des restaurants et cinémas. Mais en raison des taux d'infection encore bien trop élevés, nous avons peu de marge de manoeuvre", a justifié le ministre.

Deux clips vidéo du gouvernement allemand incitant à paresser tout l'hiver sur son canapé et devenir le "héros" du combat contre le Covid-19 suscitaient dimanche l'emballement des internautes en Allemagne, et au-delà, pour leur humour inattendu.

En France, où 44.246 sont mortes du Covid-19 depuis le début de la pandémie, le Premier ministre Jean Castex a lui aussi prévenu qu'il allait falloir "vivre avec le virus sur le temps long", et qu'il travaillait à des "règles" pour le pays jusqu'à l'arrivée d'un vaccin.

Plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés samedi à Marseille (sud-est de la France) et 1.500 personnes à Nice (sud-est) pour protester contre les restrictions. Dans le cortège niçois, on pouvait lire sur des pancartes: "Culture sacrifiée" ou encore "Couvre-feu? Nous ne sommes pas en guerre".

Dimanche, des centaines de catholiques se sont réunis dans plusieurs villes de France, comme le week-end précédent et malgré quelques interdictions, pour demander la levée de l'interdiction des messes en public.

Ils étaient 300 fidèles à Bordeaux (sud-ouest) et Nantes (ouest), une centaine à Strasbourg (est), à réclamer de pouvoir assister à des offices. "Notre seule revendication est: rendez-nous la messe", a fait valoir l'organisateur du collectif pour la messe à Nantes, Marc Billig.

En Allemagne, près d'un millier d'anti-masques avaient défilé samedi à Francfort (centre) à l'appel d'un collectif "Libre penseur", 700 personnes s'étaient rassemblées à Ratisbonne (sud), et d'autres manifestations étaient prévues dimanche.

- Nouvelles restrictions -

Ailleurs en Europe, les autorités écartent presque partout l'idée d'un assouplissement des restrictions, et les durcissent par endroit.

Au Portugal, après le couvre-feu nocturne instauré lundi dernier, un couvre-feu le week-end est entré en vigueur samedi pour 70% de la population. La semaine prochaine, 80% de la population sera concernée.

Samedi après-midi, 500 manifestants avaient bravé aussi les restrictions à Lisbonne pour une "marche pour la liberté".

D'autres pays européens ont annoncé de nouvelles restrictions comme la Grèce, qui va fermer ses écoles primaires et ses crèches. Elle a aussi interdit pour les jours qui viennent tout rassemblement de plus de trois personnes, alors qu'arrive l'anniversaire du soulèvement étudiant du 17 novembre 1973 qui avait accéléré la fin de la dictature des colonels.

La Grèce a annoncé dimanche avoir enregistré en 24 heures 1.698 nouveaux cas de Covid-19 et 71 décès, un nouveau record quotidien.

En Autriche, le chancelier Sebastian Kurz a annoncé qu'à partir de mardi et jusqu'au 6 décembre, serait "instauré un confinement comme celui du printemps", avec les sorties restreintes au maximum et la fermeture des écoles et magasins non essentiels.

En Roumanie, un incendie s'est déclaré samedi soir dans une unité de soins intensifs d'un hôpital de la ville Piatra Neamt (nord-est), faisant dix morts parmi des patients atteints de Covid-19. La Roumanie a vu fortement augmenter le nombre d'infections et d'hospitalisations ces derniers mois. Samedi, elle a fait état de 129 nouveaux décès dus au Covid-19 en 24 heures, ce qui porte à 8.813 le nombre total de morts de cette maladie.

- Municipales atypiques au Brésil -

Le nombre de contaminations augmente sur tous les continents, à l'exception de l'Océanie.

Au total, la pandémie de Covid-19 a fait au moins 1.313.471 morts dans le monde depuis décembre, selon un bilan établi dimanche par l'AFP à partir de sources officielles.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 245.614 décès, devant le Brésil (165.658 morts).

A New York, qui connaît à nouveau une flambée de cas, le maire Bill de Blasio a appelé les parents d'élèves à "se préparer" à la fermeture des écoles lundi.

Au Brésil, des municipales atypiques ont lieu dimanche en raison de la pandémie, qui pourrait limiter la participation.Ces élections se tiennent sous de strictes dispositions sanitaires, avec une première tranche prioritaire de trois heures pour les électeurs âgés.

Le Mexique a de son côté annoncé avoir dépassé samedi le million de cas confirmés, après avoir enregistré 5.860 nouvelles infections en 24 heures. Et la maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, a annoncé la fermeture des bars et des cantines pendant 15 jours.

En Tunisie, le couvre-feu nocturne a été prolongé de trois semaines, ainsi que les mesures de restrictions, pour faire face à la recrudescence du nombre de malades.

