Virus: plus de 20.000 morts aux USA, messes de Pâques sans fidèles dans le monde

Les Etats-Unis ont franchi la barre des 20.000 morts du nouveau coronavirus, alors qu'à travers le monde des centaines de millions de chrétiens, confinés comme la moitié de l'humanité, célèbrent dimanche la fête de Pâques dans des conditions jamais vues: cérémonies sans fidèles, messes papales sur écran.

"L’obscurité et la mort n’ont pas le dernier mot", a déclaré le pape François dans une homélie prononcée à la veille de Pâques, la fête la plus importante de la chrétienté.

Selon un bilan de l'université Johns Hopkins, qui fait référence, la pandémie de Covid-19 a tué au moins 20.071 personnes aux Etats-Unis, où se trouve également le plus grand nombre de cas de contaminations (519.453). L'Italie frôlait samedi ce cap des 20.000 morts, selon un comptage de l'AFP.

L'université Johns Hopkins a annoncé dans la soirée un nouveau bilan quotidien de 1.920 décès en 24 heures aux Etats-Unis, ce qui constitue un léger ralentissement par rapport au bilan quotidien précédent.

Au total, depuis son apparition en Chine en décembre, l'épidémie de Covid-19 a tué plus de 100.000 personnes.

- "L'île des morts" -

A New York, la ville de loin la plus touchée des Etats-Unis, des images filmées avec un drone par un média local montrent des dizaines de cercueils rudimentaires en cours d'inhumation dans une fosse commune de Hart Island.

Cette île située au nord-est du Bronx est surnommée depuis longtemps "l'île des morts" car elle a été utilisée depuis le XIXe siècle pour inhumer les indigents.

Le maire de New York, Bill de Blasio, a annoncé que les écoles publiques de la ville resteront fermées jusqu'à la fin de l'année scolaire. Cela "aidera clairement à sauver des vies", a-t-il dit.

Comme les autres pays, les Etats-Unis doivent prendre garde à ne pas lever les mesures de confinement trop tôt, au risque de voir une nouvelle flambée de l'épidémie, ni trop tard, ce qui pourrait alourdir une facture économique déjà très douloureuse.

Le président Donald Trump l'a souligné vendredi: la décision de relâcher les mesures de distanciation et de confinement pour relancer l'économie des Etats-Unis sera "de loin la plus grande décision de ma vie", a-t-il dit.

Au Canada, la Chambre des Communes a adopté samedi un programme de subvention des salaires, présenté comme la plus vaste mesure économique du pays depuis la Seconde Guerre mondiale, pour aider les entreprises et leurs employés à traverser la crise provoquée par le coronavirus. Le montant de ce programme est évalué à 73 milliards de dollars (47 milliards d'euros).

- Célébrations sans fidèles -

En ce week-end de Pâques, des centaines de millions de chrétiens ont entamé des célébrations sans fidèles. Pour la fête la plus importante de la tradition chrétienne, la commémoration de la résurrection du Christ selon ces religions, c'est sur écran que les fidèles vont suivre les messes pascales d'un pape François lui aussi confiné.

Le monde vit "des jours tristes", mais "nous pouvons et nous devons espérer", a déclaré le souverain pontife dans son homélie de veille de Pâques, prononcée dans la basilique Saint-Pierre en présence seulement d'une dizaine de célébrants et d'une dizaine de fidèles.

"L’obscurité et la mort n’ont pas le dernier mot", a assuré François, soulignant que Pâques constitue pour les chrétiens "une annonce d'espérance".

Le pape donnera également sa bénédiction "Urbi et orbi" de dimanche à l'intérieur d'une basilique Saint-Pierre presque vide.

C'est sur l'immense place Saint-Pierre envahie par la foule que le chef de l'Eglise catholique préside normalement la messe de Pâques, avant la bénédiction. Mais cette année elle sera célébrée à l'intérieur de la basilique, et retransmise en Mondovision.

A Jérusalem, pour la première fois en plus d'un siècle, le Saint-Sépulcre, où le Christ a été enterré selon la tradition chrétienne, est fermé au public durant tout le week-end. Une simple messe à huis clos y a été célébrée pour le Vendredi Saint.

Certains fidèles ont du mal à rester enfermés en cette occasion solennelle. A San Marco in Lamis, dans les Pouilles, région du sud-est de l'Italie, deux cents d'entre eux ont violé le confinement pour venir prier devant l'église. Le maire s'est excusé de n'avoir rien pu faire "quand ces personnes sont arrivées et se sont mises à prier à genoux devant la Madone".

Le responsable de la lutte contre la pandémie en Italie, Domenico Arcuri, a exhorté les Italiens à ne pas relâcher le confinement. "Nous ne sommes pas au bout du tunnel, au contraire, la fin du tunnel est encore loin, je vous supplie de rester à la maison et de faire attention", a-t-il déclaré.

Les contacts des personnes âgées avec leur environnement en Europe vont devoir rester limités au moins jusqu'à la fin de l'année en raison de la pandémie, a averti la présidente de la Commission européenne, Ursula van der Leyen.

- Bilans aggravés -

Outre les Etats-Unis et l'Italie, les bilans de la pandémie se sont aggravés samedi en France (plus de 13.800 morts) et au Royaume-Uni, où quelque 1.000 personnes ont succombé en une journée dont un enfant de 11 ans, et qui compte à présent près de 10.000 morts.

Le nombre des décès causés par la pandémie a triplé en huit jours en Belgique, avec 3.019 morts enregistrés. Le Brésil a officiellement dépassé la barre des 1.000 morts. En Iran, le bilan officiel s'élève à 4.357 morts.

La timide tendance à la baisse de la tension hospitalière dans plusieurs pays montre toutefois que le confinement commence à porter ses fruits. L'Espagne (16.353 morts au total) a annoncé samedi pour le troisième jour d'affilée une baisse du nombre de morts quotidien, avec 510 décès.

La Turquie, qui déplore un millier de morts, a confiné 31 villes pendant tout le week-end, plongeant la mégapole Istanbul dans un silence insolite.

En Afrique, où près de 13.000 cas de Covid-19 et près de 700 morts ont été enregistrés selon les chiffres officiels, "le virus se répand au-delà des grandes villes", s'est inquiétée la responsable de l'OMS pour le continent, la Dr Matshidiso Moeti, disant craindre "un nouveau front".