Virus: vaccination lancée au Royaume-Uni, 20 millions de cas en Europe

Le Royaume-Uni a lancé mardi sa campagne de vaccination contre le Covid-19, la première dans un pays occidental, au moment où l'Europe, en pleine seconde vague, passe le cap des 20 millions de cas.

Margaret Keenan, une grand-mère de 90 ans, est devenue la première patiente au monde à recevoir le vaccin de l'alliance américano-allemande Pfizer/BioNTech, près d'une semaine après le feu vert donné à son utilisation dans le pays le plus endeuillé d'Europe (près de 61.500 morts).

Les caméras de télévision ont montré la nonagénaire hospitalisée à Coventry, dans le centre de l'Angleterre, recevan la piqûre et échangeant paisiblement avec l'infirmière.

"Je me sens si privilégiée d'être la première personne à être vaccinée contre le Covid-19 (...)", a-t-elle déclaré, citée par l'agence Press Association.

"Cela signifie que je peux finalement envisager de passer du temps avec ma famille et mes amis dans la nouvelle année après avoir été seule durant une grande partie de l'année".

La majorité de la population britannique devra toutefois attendre 2021, priorité étant donnée aux résidents et personnel des maisons de retraite, suivis ensuite par les soignants et les plus de 80 ans.

"Progressivement, cela fera une énorme différence mais nous n'en sommes pas là. Nous n'avons pas encore vaincu le virus", a rappelé le Premier ministre Boris Johnson lors d'une visite dans un hôpital.

Le Royaume-Uni a été le premier pays à donner son feu vert au vaccin de Pfizer/BioNTech. L'Agence européenne du médicament devrait rendre un avis d'ici fin décembre, tandis que le Canada pourrait commencer dès la semaine prochaine à vacciner sa population.

- Kate et William critiqués -

Au total en Europe, plus de 20 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement recensés depuis l'arrivée du virus sur le continent début 2020, selon un comptage réalisé mardi par l'AFP à partir de bilans fournis par les autorités de santé.

Depuis le 24 novembre, plus de 10.000 décès sont enregistrés en moyenne chaque jour sur la planète. Au total, la pandémie a fait au moins 1.545.320 morts dans le monde et contaminé plus de 67 millions de personnes, selon un bilan établi par l'AFP mardi.

Alors que cette seconde vague continue de déferler, et malgré le début des vaccins britanniques, le prince William et son épouse Kate se sont attiré une volée de critiques pour une tournée en train qui les a emmenés en Ecosse et au Pays de Galles.

Les gouvernements locaux ont réservé un accueil mitigé au couple, le ministre gallois de la Santé, Vaughan Gething, affirmant mardi qu'il préférerait que "personne ne fasse de visites non nécessaires". Les déplacements au sein du Royaume-Uni font actuellement l'objet de restrictions pour le commun des mortels.

En Allemagne, bonne élève de l'Europe au printemps, qui a aujourd'hui toutes les peines à faire face à cette deuxième vague, la Saxe, en ex-Allemagne de l'Est, est désormais la région la plus touchée par la pandémie. Elle va adopter à partir de lundi de sévères restrictions, avec la fermeture des écoles et garderies comme de la plupart des magasins.

En Italie, où la barre des 60.000 morts liées au Covid-19 a été franchie dimanche, la ministre de l'Intérieur Luciana Lamorgese a appris lundi qu'elle avait été testée positive, en plein milieu d'une réunion des ministres, dont deux, en plus d'elle, ont donc dû être placés à l'isolement.

La Belgique, la France et l'Espagne prévoient des campagnes de vaccinations en janvier, en commençant par les personnes les plus vulnérables.

Saint-Petersbourg, la deuxième ville de Russie, a enregistré mardi un record de 86 décès quotidiens, les autorités prévenant que la cité était désormais à "un pas" d'un nouveau confinement.

Samedi, la Russie avait commencé à administrer son "Spoutnik V" à des travailleurs sociaux, du personnel médical et des enseignants à Moscou. Ce vaccin russe est pourtant encore dans la troisième et dernière phase d'essais cliniques.

Cinquante-et-un candidats vaccins sont actuellement testés de par le monde sur des humains, 13 étant en dernière phase d'essais, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a estimé lundi que la vaccination ne devait pas être rendue obligatoire, sauf dans des circonstances professionnelles spécifiques.

Aux Etats-Unis, pays le plus touché au monde par la pandémie (plus de 283.000 décès), la Californie fait face à un troisième rebond de l'épidémie.

Son gouverneur démocrate Gavin Newsom a réinstauré lundi le confinement dans le sud de l'Etat, une mesure concernant plus de 20 millions d'habitants.

"Nous devons prendre des mesures décisives dès maintenant afin d'éviter au système hospitalier californien d'être submergé", a-t-il expliqué. Dans cet Etat, 85% des lits en unités de soins intensifs sont occupés.

Sur la côte Est, la ville de New York a rouvert lundi les écoles élémentaires publiques, mais les autorités pourraient décider d'une nouvelle fermeture des salles de restaurants en raison d'une lente remontée de l'épidémie.

Le président élu Joe Biden a annoncé lundi plusieurs nominations pour sa future équipe en charge de la santé, qui sera confrontée selon lui "à l'un des plus grands défis auquel l'Amérique a fait face: mettre la pandémie sous contrôle".

Le procureur général de Californie Xavier Becerra devrait ainsi prendre la tête du ministère américain de la Santé, tandis que Joe Biden confirme vouloir faire du respecté directeur de l'Institut des maladies infectieuses Anthony Fauci, déjà membre de l'équipe en charge de la crise sanitaire à la Maison Blanche sous l'administration Trump, son conseiller.

Pendant ce temps, le pape François à Rome a déjoué les foules et la propagation du coronavirus en se rendant au petit matin sur une célèbre place du centre-ville pour la fête de l'Immaculée conception.

A la mi-journée, depuis une fenêtre du palais apostolique, le pape a expliqué que sa sortie matinale était destinée à "éviter le risque de rassemblements", une consigne des autorités nationales "auxquelles il faut obéir".

