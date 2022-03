Visa, Mastercard et AmEx écartent des banques russes de leur réseau de cartes

Les émetteurs américains de cartes de paiements Visa, Mastercard et American Express ont indiqué avoir pris des mesures pour mettre en oeuvre les sanctions imposées à la Russie après l'invasion de l'Ukraine, empêchant des banques russes d'utiliser leur réseau.

Mastercard a ainsi "bloqué de multiples institutions financières" sur son réseau de paiements "en réponse aux ordres imposant des sanctions", a indiqué le directeur général de l'entreprise dans un message posté sur son site lundi soir.

"Nous continuerons à travailler avec les régulateurs dans les jours à venir pour respecter pleinement nos obligations de conformité à mesure qu'elles évoluent", y ajoute Michael Miebach.

Visa a pour sa part indiqué sur son site "prendre rapidement des mesures pour assurer le respect des sanctions applicables".

Le groupe se dit aussi "prêt à se conformer aux sanctions supplémentaires qui pourraient être mises en oeuvre".

Tout en soulignant que ses activités en Russie étaient "limitées", l'émetteur de cartes American Express a affirmé qu'il "respectait les sanctions américaines et internationales depuis le début de la crise".

Cela "nous a amenés à interrompre nos relations avec les partenaires bancaires concernés en Russie, et nous continuerons à nous conformer à toutes les lois applicables à mesure que la situation évolue", a détaillé le PDG du groupe Stephen Squeri dans un message aux employés diffusé sur le site de l'entreprise.

Comme plusieurs pays occidentaux, les Etats-Unis ont mis en place plusieurs sanctions à l'encontre de grandes banques russes et de plusieurs individus, gelant leurs avoirs et/ou empêchant généralement les entreprises américaines de faire des affaires avec eux.

Pour les émetteurs de cartes de paiement, cela implique de suspendre l'accès des entités sanctionnées à leur réseau.

Dans leur message, les patrons de Mastercard et d'American Express ont aussi souligné surveiller de près l'intégrité des réseaux de paiements, notamment face à d'éventuelles cyberattaques.

"Nos équipes 'Cyber & Intelligence' et 'Sécurité de l'entreprise' travaillent avec des gouvernements et des partenaires du monde entier pour assurer la stabilité, l'intégrité et la résilience de nos systèmes, qui fonctionnent normalement", a souligné le M. Miebach.

"Nous nous engageons à surveiller activement et à réagir rapidement aux cyberattaques, dont la menace est considérablement accrue dans l'environnement actuel", a-t-il ajouté.

"American Express prend toutes les mesures nécessaires pour détecter, prévenir et répondre à toute activité malveillante grâce à nos défenses à plusieurs niveaux", a affirmé de son côté M. Squeri.