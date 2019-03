Visite de Xi Jinping en Europe : "il n'y a aucun signe d'une expansion agressive de la Chine"

(source : IRIS)

Dans ce genre de grandes rencontres on signe des protocoles généraux, pas des contrats. Il y a un certain nombre d'intentions générales. Néanmoins, et ceci est très important pour la Chine, l'Italie est en effet le premier pays européen à signer un tel protocole d'accord. Ce qui signifie qu'elle va rejoindre un cadre juridique établi pour une soixantaine de pays associés aux "nouvelles routes de la soie" . Concrètement, cela va se traduire par un ensemble de projets et de contrats. Comme par exemple les ports de Gènes et de Trieste, pour lesquels il y avait déjà eu des contacts il y a quelques années. Le mode de financement est déjà prévu : la Chine participant généralement un peu en-dessous de la majorité pour ne pas trop effrayer. Outre l'avancée sur les ports, il y aura également des projets dans le ferroviaire.C'est l'un des arguments italiens de dire que les autres pays européens sont beaucoup plus engagés vis-à-vis de la Chine qu'eux-mêmes qui ont un déficit majeur. Le rapport est de 80 milliards d'euros environ d'importations contre 10 milliards d'exportations italiennes. C'est cinq fois moins que l'Allemagne ! Mais on ne voit pas bien comment cet accord va résorber le déficit italien. Cet accord va se traduire par un flux chinois vers l'Europe et pas tellement de l'Europe vers la Chine, et encore moins de l'Italie vers la Chine.L'impact sur la balance commerciale italienne devrait donc être en réalité négatif. Dans les accords signés hier, la Chine s'est toutefois formellement engagée à favoriser les entreprises italiennes implantées en Chine, notamment celles dans le luxe et les produits alimentaires.Il faut noter que l’exécutif italien a été très divisé sur le sujet et la Chine a su jouer avec toute la finesse de son "art de la guerre" et de sa diplomatie "diviser et mieux régner" de Sun Tsu. Matteo Salvini (ministre italien de l'Intérieur, ndlr), un grand allié de Donald Trump, était très sensible aux critiques américaines -il a d'ailleurs boudé les cérémonies officielles avec Xi Jinping- mais il n'a pu s'opposer à la signature de ce protocole d'accord par le président du conseil Giuseppe Conte. Quant à Luigi di Maio, le vice-président du Conseil et ministre du développement économique, il est très anti-américain et a été régulièrement invité par les Chinois ces dernières années. C'est ce pro-chinois qu'on entendait surtout dans les médias italiens. Lesquels ont souvent été sensibles à la capacité des Chinois à joueur sur l'imaginaire des routes de Marco Polo (navigateur vénitien du XIVème siècle, au service de l'empereur mongol Kubilai Khan, ndlr).On pense qu'avec la Chine, on a affaire à une sorte de Machiavel qui va diviser pour mieux régner, qui va contribuer à faire éclater l'Europe. Or, si on regarde l'Afrique et les pays de l'Est, on n'a aucun signe d'une expansion agressive s'installant de la part de Pékin, que ce soit politiquement ou économiquement. Mais la Chine a absolument besoin de contrecarrer son ralentissement économique et d'attirer un savoir-faire technologique qu'elle peut trouver en Europe (d'autant que les entreprises américaines ont commencé à fermer la porte aux Chinois). Enfin, il y a aussi la recherche d'un positionnement géopolitique permettant de rééquilibrer la donne dans son bras de fer avec les Etats-Unis.La Chine fait preuve d'une grande intelligence pour choisir ses partenaires européens dans le cadre de sa diplomatie "douce". C'est pourquoi le premier accord portuaire a été signé avec la Grèce au moment-même où elle affrontait une crise majeure (en 2008) et où ses partenaires habituels se retournaient. De la même façon, pour l'Italie, la conjoncture économique et politique actuelle est favorable à la Chine. Voilà comment la diplomatie chinoise procède mais de là à dire qu'il s'agit de colonialisme : je dis attention ! Il n'y a pas de posture de colonisation même en Afrique.Il y a clairement deux écoles. D'une part, il existe les "faucons" qui considèrent d'entrée de jeu que les Chinois ont de mauvaises intentions. C'est la position de Washington qui rejette l'idée selon laquelle un "super plan Marshall" pour le monde serait une bonne idée. D'autre part existent les "colombes" qui militent pour un engagement prudent -mais vital- avec la Chine, un partenaire incontournable. C'est le cas d'un grand nombre d'entreprises françaises : LVMH, Areva...On peut dire que le positionnement d'Emmanuel Macron va plutôt dans le sens des "faucons" et s'affirme ainsi de mois en mois. Aujourd'hui son défi est de répondre intelligemment à un risque de marginalisation par les Chinois. Ils ont "gagné" l'Italie mais on ne parle pas du Royaume-uni ni du Luxembourg qui sont des places fortes financières du yuan ! Quant à l'Allemagne, c'est le premier pays a s'être engagé dans le ferroviaire avec eux. Un pays très présent industriellement en Chine d'ailleurs.Le président français a donc compris qu'il fallait pousser à une démarche collective face à Pékin afin de trouver la voie du "juste milieu". Car ni Juncker, ni Merkel n'ont intérêt à opter pour une position aussi ferme face à la Chine.Il est indispensable que l'Europe arrive enfin à imposer des règles aux Chinois au plan de la technologie et des investissements dans le sens d'une symétrie, d'une réciprocité, de la relation. Encore faut-il que Pékin l'accepte.