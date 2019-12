"Vivre, ensemble": la Sécurité routière change de slogan

Fini "Tous responsables", place à "Vivre, ensemble": à partir de vendredi, la Sécurité routière change son slogan pour un nouveau mot d'ordre "fédérateur" et "bienveillant", incitant à l'action des citoyens au quotidien.

Cette nouvelle "signature" fera son apparition dans le cadre d'une campagne de sensibilisation aux dangers de la conduite sous l'emprise de l'alcool lancée avant les fêtes de fin d'année.

"Pour qu'un message soit entendu, il faut le renouveler régulièrement. Le précédent slogan ("Tous responsables", ndlr) était un peu prescriptif. Celui-ci est plus fédérateur et bienveillant (...) Ce n'est pas un reniement -la responsabilité de chacun reste la même- mais une évolution", explique à l'AFP le délégué interministériel à la Sécurité routière, Emmanuel Barbe.

"Si l'année dernière a été exceptionnelle en termes de résultats (mortalité routière historiquement basse avec 3.488 tués, ndlr), on a aussi entendu un message de contestation vis-à-vis de la sécurité routière. On a voulu un message qui redonne le sens de notre politique: faire que l'on vive sur la route, qui est un espace commun que l'on partage", souligne-t-il.

Le précédent slogan "Tous responsables" existait depuis 2008, et avait succédé à "Changeons" lancé en 2003.

A partir du 5 janvier, la Sécurité routière lancera deux films et deux spots radio mettant en scène des personnes sauvées par la bonne conduite d'autres sur la route, sans aucune image d'accidents. "Ce sont des messages de gratitude des uns envers les autres", souligne Emmanuel Barbe.

"Nous voulons une communication sur les solutions. C'est aussi ce que l'on fait dans notre politique. Quand on développe les EAD (éthylotests antidémarrage, ndlr), c'est une philosophie d'accompagnement et de solution", ajoute-t-il.

"C'est du blabla et de l'angélisme (...) Si les slogans étaient utiles, ça ferait longtemps qu'il n'y aurait plus de morts et de drames sur les routes", fustige de son côté la présidente de la Ligue contre la violence routière, Chantal Perrichon, en dénonçant une "communication budgétivore".

"Ces campagnes sont une gabegie financière, alors que ce serait mieux d'injecter cet argent dans des véhicules banalisés (pour les contrôles de vitesse, ndlr) et les contrôles d'alcoolémie et du téléphone au volant", estime-t-elle.