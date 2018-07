Voile: 26 trios à bord de petits engins spectaculaires au Tour de France

Premier acte à Dunkerque ! Le Tour de France à la voile (TFV), qui célèbre cette année ses 40 ans d'existence, débutera vendredi en mer du Nord pour 15 jours de compétitions entre 26 équipages sur des petits bolides.

C'est à bord de multicoques de 7,25 m (trimaran monotype Diam 24), occupés chacun par 3 équipiers, que les débats vont se jouer de Dunkerque à Nice, entre courses en stade nautique (régates courtes d'un quart d'heure à 50 mètres de la terre) et raids côtiers (régates longues de 3 heures à 100 km des côtes).

Le TFV 2018, qui comprend 15 jours de compétition et 2 jours de repos, prendra fin le 22 juillet au terme d'un périple en 7 actes, via la Manche, le Golfe du Morbihan, l'Aude et le Var.

"C'est une épreuve très atypique dans son format, tout est voué au spectacle", souligne à l'AFP Quentin Delapierre (Lorina Limonade Golfe du Morbihan), marin nouvelle génération, qui participe pour la 4e fois au Tour après l'avoir remporté en 2016.

"Une journée sur deux, on fait du stade nautique, ça nous permet d'être très proche du public et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et entre les bateaux il y a une vraie proximité", poursuit-il.

Grâce au TFV, le navigateur de 26 ans s'est fait une place dans le monde de la course au large, en intégrant l'équipe de Thomas Coville (Sodebo) lors de la dernière édition de la Transat Jacques-Vabre. L'un des ses coéquipiers sur le TFV, Kévin Peponnet, a lui fait un stage chez Banque Populaire, sponsor d'Armel Le Cléac'h.

"Le TFV est une chance incroyable pour nous, les jeunes qui avons commencé il y a 4 ans. Ca nous permet de montrer qu'on peut faire des choses bien, c'est une passerelle entre le monde professionnel et amateur", dit encore Delapierre.

Pleinement aguerri et bien installé dans le monde de la voile, le Suisse Bernard Stamm, codétenteur du record du tour du monde en équipage (Trophée Jules-Verne), abonde dans le sens de Delapierre.

"Celui qui gagne le Tour de France à forcément une image de compétiteur. C'est quelqu'un qui est repéré, et pas seulement le vainqueur mais ceux sur le podium", relève le Suisse, qui y participe pour la 4e fois pour "multiplier les supports".

"Moi je ne cours pas après des lignes sur le palmarès. Tout ce que je fais là me sert pour la course au large. Je trouve de la concurrence avec des jeunes vachement talentueux", explique le marin de 54 ans.

Le parcours:

6-8 juillet: Acte 1 à Dunkerque (Nord)

9-10 juillet: Acte 2 à Dieppe (Seine-Maritime)

11 juillet: Repos

12-13 juillet: Acte 3 à Barneville-Carteret (Manche)

14-15 juillet: Acte 4 à Baden (Golfe du Morbihan)

16 juillet: Repos

17-18 juillet: Acte 5 à Gruissan (Aude)

19-20 juillet: Acte 6 à Hyères (Var)

21-22 juillet: Acte 7 à Nice (Alpes-Maritimes)