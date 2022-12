Voile: Andoo Comanche remporte la course Sydney-Hobart, sans battre le record

Le voilier australien Andoo Comanche a remporté sa quatrième victoire en temps réel dans l'épuisante course océanique Sydney-Hobart mercredi, mais n'a pas réussi à établir un nouveau record du parcours.

Le "supermaxi" de plus de 100 pieds (33 mètres), avec pour propriétaire et skipper John Winning Jr., a triomphé au terme d'un finish haletant aux premières heures de mercredi, après avoir mené cette classique.

C'est la quatrième fois depuis 2015 que ce monocoque remporte cette course mythique, avec un troisième propriétaire différent.

Andoo Comanche a franchi la ligne d'arrivée avec un temps d'un jour, 11 heures, 56 minutes et 48 secondes, soit environ 20 minutes avant son principal rival le supermaxi Law Connect, et près de trois heures de plus que son propre record.

John Winning Jr., qui faisait déjà partie de l'équipe qui a remporté l'événement en 2016, a souligné que c'était quelque chose de spécial de diriger un voilier avec son propre équipage.

"Faire cela dans le cadre d'une campagne que j'ai contribué à mettre sur pied est vraiment exceptionnel", s'est-il félicité auprès de la chaîne de télévision ABC.

Le champion en titre de l'année dernière, Black Jack, est arrivé en troisième position, suivi de Wild Oats, qui a pris du retard après avoir déchiré une de ses voiles plus tôt dans la course.

Les 109 bateaux se sont élancés du port de Sydney, baigné de soleil, lundi après-midi, pour parcourir les 628 milles nautiques (1.163 km) qui les séparent de Hobart en Tasmanie.

Un temps favorable en début de course a fait naître l'espoir d'un nouveau record, mais les vents forts ont faibli alors que les bateaux se rapprochaient de la ligne d'arrivée.

Le détroit de Bass, qui sépare la Tasmanie du continent, est réputé pour ses conditions météorologiques parfois très musclées.

En 1998, une violente tempête avait décimé la course, faisant six morts, cinq bateaux coulés et 55 marins secourus.

Les responsables de la course ont indiqué que seuls trois des yachts au départ avaient été contraints d'abandonner pour l'instant.

L'un d'entre eux, le yacht de 40 pieds Yeah Baby, a dû jeter l'éponge moins de quatre heures après le début de la course suite à une collision avec un énorme poisson-lune.

Des dizaines de petits voiliers étaient encore en mer mercredi matin, se disputant le prix du handicap, qui compense la taille du bateau.