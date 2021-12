Voile: Black Jack remporte la Sydney-Hobart devant LawConnect et SHK Scallywag

Le bateau monégasque Black Jack a remporté mardi (heure française) la 76e édition de la course Sydney-Hobart, prestigieuse course de voile, devant l'Australien LawConnect et le Hongkongais SHK Scallywag.

Au petit matin (mercredi) dans la nuit noire de Hobart, sur l'île de Tasmanie, l'équipage de Black Jack, propriété de l'Australien Peter Harburg et emmené par le skipper Mark Bradford, a célébré sa victoire, après un duel acharné contre son rival australien sur la rivière Derwent.

Black Jack a franchi la ligne d'arrivée au terme de deux jours, 12 heures 37 min et 17 secondes. Le maxi LawConnect de Christian Beck est arrivé près de trois heures après (2 jours, 15 heures 11 min et 44 secondes). Le bateau de HongKong SHK Scallywag, victime d'un problème technique majeur au niveau d'une voile en début de course, a réussi à accrocher la 3e place en 2 jours, 15 heures 30 minutes et 52 secondes.

Pour Peter Harburg, c'est la première victoire dans la course après plusieurs tentatives. Il a cependant cette année choisi de ne pas être sur le bateau.

Black Jack, lui, remporte pour la deuxième fois la Sydney-Hobart, douze ans après l'avoir déjà glanée sous le nom d'Alfa Romeo, en 2009.

Cette 76e édition a été marquée par des conditions de navigation difficiles, ayant entraîné plusieurs abandons au sein des équipages engagés. Sur les 88 voiliers au départ dimanche à Sydney, il n'en restait plus que 52 mardi.

De nombreux concurrents ont dû abandonner après avoir subi des dommages et blessures mineures au sein de leur équipage.

La mythique course à la voile de 628 miles (1200 km) avait été annulée l'an dernier à cause de la crise sanitaire, une première depuis 1945.

En plus des conditions difficiles, plusieurs bateaux ont été contraints cette année de renoncer pour cause de cas de Covid-19, dont les favoris Comanche et Wild Oats XI. Quatre ont par ailleurs abandonné juste avant le départ et 17 bateaux en double ont été autorisés à participer, une première.

Au total, 88 voiliers ont pris le départ dimanche, contre 157 inscrits en 2019.