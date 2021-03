Voile: Charline Picon met sérieusement la pression avant les Jeux

A quatre mois des Jeux de Tokyo, la championne olympique Charline Picon a fait la démonstration de son statut de N.1 en décrochant un cinquième titre européen en planche à voile, samedi à Vilamoura (Portugal).

Sur le plan d'eau du sud du Portugal, qui accueillait conjointement le Championnat d'Europe de planche à voile (RS:X) et le Championnat du monde de 470 (dériveur en double), Picon a envoyé un message fort à ses adversaires.

"Quand tu gagnes des duels avec les filles, moi je prends confiance et elles, moins. C’est une position intéressante d’aller chercher avant les Jeux", explique la véliplanchiste, jointe par l'AFP.

"Elles vont avoir envie de progresser pour venir me chercher, va pas falloir s’endormir. Mais ça, y a pas de soucis, je ne vais pas m’endormir !", lance la championne, qui a raconté avoir ressenti "une belle petite émotion en passant la ligne d'arrivée": "Je suis vraiment aller la chercher celle-là (la médaille d'or) !".

Samedi, dans des conditions "pas simples" en raison du vent, la Rochelaise de 36 ans a dominé ses plus grandes rivales pour le titre olympique. Elle a relégué à la deuxième place la championne du monde 2020, la Néerlandaise Lilian De Geus, dont elle a été la dauphine lors des Championnats du monde en 2020 et 2018.

- 'Apaisée' -

Il ne manquait que la Chinoise Yunxiu Lu, championne du monde en 2019, pour que le plateau +olympique+ soit complet. "On ne l'a pas vue depuis août 2019, on espère la voir au mois d’avril au Championnat du monde. Elle, c’est le gros point d’interrogation. Je ne pense pas qu’elle ait pris de l’avance sur nous", relève Picon.

Avec sa performance à l'Euro-2021, la Tricolore a frappé encore un coup, après avoir été la meilleure lors du Championnat d'Europe en novembre dernier sur le même plan d'eau.

La quintuple médaillée mondiale (dont l'or en 2014) et septuple médaillée européenne, qui carbure du matin au soir à l'adrénaline - "Je suis sous perf !" - repart du Portugal "un peu apaisée".

"Je vais faire une bonne semaine plus relax, je vais profiter de mon cabinet (de kiné) pour relâcher un peu la pression, et me remettre au travail assez vite", indique la sportive, maman d'une petite fille de 3 ans et demi.

Picon se prépare pour sa prochaine échéance, le Championnat du monde à Cadix (Espagne), du 23 au 27 avril.

A Vilamoura, Picon a été la seule médaillée de l'équipe de France, qui avait aligné ses qualifiés pour les JO en RS:X et en 470.

Sur le Mondial en 470, la paire féminine Camille Lecointre/Aloïse Retornaz, médaillée aux Mondiaux-2019, a terminé samedi au pied du podium alors que côté masculin, les champions du monde 2018 Kévin Péponnet et Jérémie Mion ont fini neuvièmes.

Sur l'Euro de planche à voile messieurs, Thomas Goyard s'est classé seizième.

Pour les Jeux de Tokyo, la France a réussi à se qualifier dans neuf des dix catégories. Il reste une chance de quota pour la dernière catégorie, le Finn (dériveur solitaire uniquement masculin), à Porto (Portugal) du 8 au 13 mai.