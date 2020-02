Vol d'une pièce d'or géante en Allemagne: prison ferme pour les accusés

Un tribunal de Berlin a condamné jeudi à plusieurs années de prison les auteurs du vol d'une pièce d'or de 100 kilos dans un musée de Berlin en 2017, l'un des casses les plus spectaculaires de ces dernières années en Allemagne.

Deux hommes, âgés de 21 et 23 ans, connus pour leurs liens avec le milieu du crime organisé berlinois, écopent en première instance de quatre ans et six mois de prison ferme, a indiqué le tribunal régional de Berlin.

Les malfaiteurs s'étaient introduits dans la nuit du 27 mars 2017 à l'aide d'une échelle dans le Musée Bode, en plein centre-ville de Berlin, pour y dérober une pièce en or massif d'une valeur estimée à 3,75 millions d'euros.

Un membre de la sécurité du musée, qui leur avait fourni des renseignements sur le système d'alarme de l'établissement, a été condamné à trois ans et quatre mois de prison.

Une quatrième personne soupçonnée d'avoir participé au cambriolage a été relaxée.

Cette pièce canadienne en or de 100 kg sur laquelle apparaît l'effigie de la reine Elizabeth II est baptisée "Big Maple Leaf".

Jamais retrouvée, les enquêteurs estiment qu'elle a sans doute été fondue et l'or revendu ou expédié à l'étranger.

Selon les médias allemands, il n'existe que cinq exemplaires de cette pièce dans le monde.

Les deux cambrioleurs s'étaient introduits dans le musée à l'aide d'une échelle, avant de briser à coups de hache la vitre qui protégeait l’œuvre.

Interpellés en juillet 2017, Ahmed et son frère Wayci, appartiennent à ce que la presse allemande présente comme le clan Remmo, une vaste famille kurde d'origine libanaise qui a souvent eu maille avec la police et la justice dans le passé.

Ces groupes qui "règnent" dans le monde interlope de Berlin fonctionnent comme des organisations criminelles, puissantes et fortunées, selon des experts.