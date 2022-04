Volatile, Wall Street évolue en légère hausse

La Bourse de New York évoluait, de façon volatile, en légère hausse après l'ouverture mercredi, à la suite de nouvelles données sur l'inflation américaine et les annonces de résultats trimestriels bancaires.

Vers 14H00 GMT, l'indice Dow Jones gagnait 0,31%, le Nasdaq, à forte coloration technologique, gagnait 0,68%, et le S&P 500 progressait de 0,33%.

Mardi le Dow Jones avait terminé en repli de 0,26% à 34.220,36 points.

Le Nasdaq avait reculé de 0,30% à 13.371,57 points et le S&P 500 avait cédé 0,34% à 4.397,45 points.

"Les marchés sont agités, car ils analysent certains résultats trimestriels alors que la saison des résultats commence ainsi qu'une autre série de données sur l'inflation en mars", notaient les analystes de Schwab.

La hausse des prix de gros aux Etats-Unis (indice PPI) s'est accélérée le mois dernier, tirée par les prix de l'énergie. Sur un an, à +11,2%, c'est la plus forte accélération depuis que cet indice a commencé à être publié en 2010. Ceette annonce fait suite à la publication mardi d'une progression de l'indice général des prix à la consommation (CPI) au plus haut depuis quarante ans à 8,5% sur un an.

JPMorgan, la première grande banque américaine qui a dévoilé ses résultats du premier trimestre, a déçu. Son chiffre d'affaires a reculé de 5% à 30,7 milliards de dollars.

Son bénéfice net a baissé de 42% à 8,3 milliards de dollars. La banque a aussi subi une perte de 524 millions de dollars liée en partie à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le titre perdait 3,15% à 127 dollars. Citigroup qui annoncera ses résultats jeudi lâchait 1,17%.

La compagnie aérienne Delta Airlines était saluée en revanche (+3,90% à 40 dollars) grâce à des résultats meilleurs que prévu au premier trimestre, bénéficiant d'une demande en hausse.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est établi à 9,3 milliards de dollars de janvier à mars, mieux que les 8,9 milliards anticipés par le marché.

Les taux obligataires se détendaient, les rendements sur les bons du Trésor à 10 ans s'inscrivant à 2,67% contre 2,72% la veille.